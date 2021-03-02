Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі втратила безпілотник поблизу Ясинуватої. Дрон, який здійснював політ над тимчасово окупованою Донеччиною, зазнав глушіння.

Таку інформацію оприлюднили 1 березня у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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Що відбулося

► Вранці 28 лютого спостерігачі ОБСЄ перебувала поблизу окупованої Ясинуватої, яка розташована на відстані 16 кілометрів від Донецька.

► Там вони планували провести 5 оголошених польотів безпілотного літального апарата малого радіуса дії.

► Під час третього польоту дрон зазнав впливу перешкод сигналу. Спостерігачі втратили контроль над його положенням

► Безпілотник летів орієнтовно за 500 метрів на західно-південний захід від місцеположення патруля. Повернути його не вдалося.

Яка ситуація на Донбасі

Упродовж минулої доби, 1 березня, російські найманці 7 разів порушали домовленості про припинення вогню на Донбасі. Відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Павлополя автомобіль Збройних сил України підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Через це постраждали 9 військовослужбовців, зараз лікарі надають їм необхідну допомогу.

Загалом, з першого дня 2021 року окупанти не припиняють обстріли позицій ЗСУ. На жаль, через дії ворога 16 українських захисників загинули, багато бійців отримали травми.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу