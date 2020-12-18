Місія МВФ розпочне працювати в Україні вже з 21 до 23 грудня 2020 року. Робота триватиме у форматі stand-by і відновиться вже після зимових свят у січні 2021 року.

Україна залишається надійним партнером МВФ. Про це на своїй сторінці у твітері написав президент України Володимир Зеленський.

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Я вітаю рішення МВФ почати свою місію в Україні 21 – 23 грудня. Через COVID-19 місія буде відбуватися у форматі онлайн-зв'язку для перегляду угоди у форматі stand-by. Україна залишається надійним партнером МВФ, адже наша співпраця принесе користь українському народу,

– наголосив Зеленський.

Програму stand-by на 18 місяців для України МВФ схвалив 9 червня 2020 року. Загалом її бюджет становить 5 мільярдів доларів. Сума першого траншу становила 2,1 мільярда доларів.

Переглядати програму мали 4 рази: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також – за підсумками червня 2021 року. Однак план не вдалося реалізувати.

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