Зеленський взяв участь у церемонії складання присяги новими суддями. Президент всиловив віру у нових судових посадовців та побажав їм успіхів.

Президент Володимир Зеленський привітав суддів із присягою, повідомляє пресслужба Офісу Президента. Читайте також Рада відновила повноваження НАЗК За словами президента, статус судді – почесний, але дуже відповідальний і важливий. Зеленський попередив, що на суддів чекає багато складної і часто невдячної роботи. Ваша місія – бути вартовими об’єктивності, неупередженості, чесності, верховенства права та рівності всіх перед законом,

– наголосив глава держави. Зеленський побажав новопризначеним суддям успіхів у роботі на благо України. "Бажаю завжди відповідати високому званню "суддя" й такому поважному звертанню "Ваша честь", – додав президент. Що цьому передувало Раніше Зеленський призначив понад 100 суддів на місцях.

Призначення президент здійснив у червні, липні та серпня.

Присяга суддів / Фото Офісу Президента