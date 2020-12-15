Ваша місія – бути вартовими об’єктивності та неупередженості, – Зеленський до нових суддів
Зеленський взяв участь у церемонії складання присяги новими суддями. Президент всиловив віру у нових судових посадовців та побажав їм успіхів.
Президент Володимир Зеленський привітав суддів із присягою, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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За словами президента, статус судді – почесний, але дуже відповідальний і важливий. Зеленський попередив, що на суддів чекає багато складної і часто невдячної роботи.
Ваша місія – бути вартовими об’єктивності, неупередженості, чесності, верховенства права та рівності всіх перед законом,
– наголосив глава держави.
Зеленський побажав новопризначеним суддям успіхів у роботі на благо України.
"Бажаю завжди відповідати високому званню "суддя" й такому поважному звертанню "Ваша честь", – додав президент.
Що цьому передувало
- Раніше Зеленський призначив понад 100 суддів на місцях.
- Призначення президент здійснив у червні, липні та серпня.
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