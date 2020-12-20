Міс Білорусь 2008 і колишня прессекретарка брестського "Динамо" Ольга Хіжінкова вийшла на свободу в Жодіно після 42 діб арешту. Її затримали під час протестів у Білорусі.

Жінку відпустили приблизно о 12.30. Поруч з ізолятором її зустріли рідні. Про це повідомили на сайті TUT.by.

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Чому Хіжінкову заарештували

Ольгу Хіжінкову затримали 8 листопада під час акції протесту. Через 3 дні їй присудили 12 днів арешту. Свідок її затримання плутався у свідченнях, а справа в підсумку відправлялася на доопрацювання. Наступного дня її судили за тією ж статтею і додали ще 15 днів арешту.



Хіжінкова на свободі / Фото TUT.by

Після третього суду термін її арешту збільшили до 42 днів. Спочатку Хіжінкова повинна була вийти на свободу через 15 діб після третього суду, тобто 11 грудня, але її не випустили.



Хіжінкова на волі / Фото TUT.by

Жахливі умови арешту

Ольгу Хіжінкову утримували в жахливих умовах. Про це розповіла журналістка TUT.by, яка провела з нею 10 днів в одній камері.