ООН може ввести миротворців на Донбас, але є умови: деталі

Миротворці ООН можуть з'явитися на Донбасі лише тоді, коли Росія та Україна укладуть договір про припинення війни. Нині у Нью-Йорку поки немає практичної дискусії щодо розгортання місії.

Звернення України до ООН щодо запровадження миротворчої місії на Донбасі залишається чинним, його ніхто не скасовував. Про це повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

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Він підтвердив, що дійсно, можливо усе, зокрема й запровадження міжнародної адміністрації. Однак для цього мають бути прописані чіткі умови припинення війни між Росією й Україною.

Послідовність така: сторони конфлікту досягають мирної угоди. Її підтримує ООН, після чого їде місія, яка у співпраці зі сторонами конфлікту, а головне, у співпраці з країною-сувереном, вивчає, який під цю мирну угоду найліпше підходить формат. Глава місії доповідає Радбезу,

– сказав Сергій Кислиця.

Далі ООН разом з Україною розробляє мандат, після чого угоду направляють на розгляд Верховної Ради за ініціативою уряду та президента.

Залучення миротворців ООН на Донбас: що треба знати

У 2017 році п'ятий президент Петро Порошенко висунув ідею щодо введення миротворців на всю територію Донбасу . Путін у відповідь заявив, що миротворці можуть перебувати винятково на лінії розмежування.

. Путін у відповідь заявив, що миротворці можуть перебувати винятково на лінії розмежування. Попри це пропозиції щодо миротворців на Донбасі Україна передала в Радбез ООН.

У вересні 2019 році тодішній глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна проситиме міжнародне співтовариство ввести миротворчу місію у випадку невдачі застосування інших інструментів у врегулюванні ситуації на Донбасі.

у врегулюванні ситуації на Донбасі. У жовтні 2019 року президент Зеленський зазначав, що питання миротворців будуть обговорювати у "нормандському форматі" , причому мовиться про розташування їх на кордоні з Росією, а не на лінії розмежування.

, причому мовиться про розташування їх на кордоні з Росією, а не на лінії розмежування. Однак після нормандського грудневого саміту тему миротворців припинили активно обговорювати .

. У липні Олексій Резніков говорив, що на Донбас можна залучити не миротворців ООН, а миротворців ОБСЄ, адже це передбачено документами організації (утім, практично цю функцію ОБСЄ ніколи не втілювали).

Сумарний бюджет діючих операцій ООН з підтримання миру на рік – понад 5,2 мільярда доларів. Україна до цього бюджету сплачує лише 0,6 мільйона доларів, оскільки додаткові зобов'язання взяли на себе постійні члени Радбезу ООН.