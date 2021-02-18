Миротворці ООН можуть з'явитися на Донбасі лише тоді, коли Росія та Україна укладуть договір про припинення війни. Нині у Нью-Йорку поки немає практичної дискусії щодо розгортання місії.

Звернення України до ООН щодо запровадження миротворчої місії на Донбасі залишається чинним, його ніхто не скасовував. Про це повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

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Він підтвердив, що дійсно, можливо усе, зокрема й запровадження міжнародної адміністрації. Однак для цього мають бути прописані чіткі умови припинення війни між Росією й Україною.

Послідовність така: сторони конфлікту досягають мирної угоди. Її підтримує ООН, після чого їде місія, яка у співпраці зі сторонами конфлікту, а головне, у співпраці з країною-сувереном, вивчає, який під цю мирну угоду найліпше підходить формат. Глава місії доповідає Радбезу,

– сказав Сергій Кислиця.

Далі ООН разом з Україною розробляє мандат, після чого угоду направляють на розгляд Верховної Ради за ініціативою уряду та президента.

Зверніть увагу! Сумарний бюджет діючих операцій ООН з підтримання миру на рік – понад 5,2 мільярда доларів. Україна до цього бюджету сплачує лише 0,6 мільйона доларів, оскільки додаткові зобов'язання взяли на себе постійні члени Радбезу ООН.

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