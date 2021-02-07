"Миротворець" вніс до своєї бази цивільну дружину підсанкційного Козака

Джерело:"Миротворець"
Цивільну дружину народного депутата з "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака внесли до бази "Миротворця". Мовиться про Наталію Лавренюк – її звинуватили у фінансуванні російських окупантів.
Наталія Лавренюк, як пише "Миротворець", не тільки допомагала російським окупантам, а й отримала громадянство іншої країни, чим також порушила законодавство України.
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Сайт "Миротворець" вніс до своєї бази Наталію Лавренюк, яку називають цивільною дружиною нардепа з "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака. Жінку звинуватили у тому, що вона:
"Миротворець", нагадаємо, публікує інформацію про людей, які, на думку авторів сайту, становлять загрозу українській державі та суспільству чи скоїли злочини проти основ національної безпеки.Зверніть увагу: про те, що Наталія Лавренюк постійно супроводжує Тараса Козака у закордонних відрядженнях (щонайменше з 2005 року), а також про те, що вона є матір’ю дитини Козака (обоє в декларації політика не вказані) стало відомо з розслідування програми "Схеми".