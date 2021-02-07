Цивільну дружину народного депутата з "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака внесли до бази "Миротворця". Мовиться про Наталію Лавренюк – її звинуватили у фінансуванні російських окупантів.

Наталія Лавренюк, як пише "Миротворець", не тільки допомагала російським окупантам, а й отримала громадянство іншої країни, чим також порушила законодавство України.

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Дружина Козака на "Миротворці": що відомо

Сайт "Миротворець" вніс до своєї бази Наталію Лавренюк, яку називають цивільною дружиною нардепа з "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака. Жінку звинуватили у тому, що вона:

Поплічниця російських окупантів.

Причетна до фінансування російських окупантів.

Порушувала законодавство України про громадянство, бо отримала друге громадянство – Росії у березні 2015.

"Миротворець", нагадаємо, публікує інформацію про людей, які, на думку авторів сайту, становлять загрозу українській державі та суспільству чи скоїли злочини проти основ національної безпеки.