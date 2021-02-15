Мир – одна з найважливіших цінностей, – Зеленський вшанував воїнів-афганців

Президент Володимир Зеленський віддав шану українцям, які загинули під час війни в Афганістані у 1979 – 1989 роках. Він зазначив, що афганцям через російську агресію знову довелося взяти участь у бойових діях.

Глава держави зауважив, що з афганської війни додому повернулися понад 165 тисяч українців – майже чверть усього радянського контингенту. При цьому загинули понад три тисячі українців.

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Ще майже десяти тисячам воїнів вона постійно нагадуватиме про себе бойовими травмами.

Україна – миролюбна держава. Мир – одна з найважливіших наших цінностей. Але українці завжди з честю виконують свій обов’язок, коли це потрібно,

– сказав президент.

Він наголосив, що сьогодні в Україні проживає майже 125 тисяч ветеранів афганської війни, багатьом з них знову довелося воювати на Донбасі.

Володимир Зеленський висловив подяку за стійкість і досвід кожному афганцю, адже це допомогло захищати нашу державу у російсько-українській війні.

За його словами, українці, які воювали в Афганістані, сподівалися, що ця війна стане останньою в їхньому житті. Але з початком війни на Донбасі багато хто з них знову пішов на передову.

Інші ж допомагають з реабілітацією ветеранів АТО/ООС.

Це сильні та сміливі люди, які цінують один одного та життя. Те, що довелося пережити цьому поколінню українців, заслуговує на безумовну повагу. А внесок, який вони зробили у становлення нашої оборони за ці сім років, викликає щиру вдячність,

– підсумував глава держави.