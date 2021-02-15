Мир – одна з найважливіших цінностей, – Зеленський вшанував воїнів-афганців
Президент Володимир Зеленський віддав шану українцям, які загинули під час війни в Афганістані у 1979 – 1989 роках. Він зазначив, що афганцям через російську агресію знову довелося взяти участь у бойових діях.
Джерело:Офіс Президента
Глава держави зауважив, що з афганської війни додому повернулися понад 165 тисяч українців – майже чверть усього радянського контингенту. При цьому загинули понад три тисячі українців.
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Ще майже десяти тисячам воїнів вона постійно нагадуватиме про себе бойовими травмами.
Україна – миролюбна держава. Мир – одна з найважливіших наших цінностей. Але українці завжди з честю виконують свій обов’язок, коли це потрібно,
– сказав президент.
Він наголосив, що сьогодні в Україні проживає майже 125 тисяч ветеранів афганської війни, багатьом з них знову довелося воювати на Донбасі.
Володимир Зеленський висловив подяку за стійкість і досвід кожному афганцю, адже це допомогло захищати нашу державу у російсько-українській війні.
За його словами, українці, які воювали в Афганістані, сподівалися, що ця війна стане останньою в їхньому житті. Але з початком війни на Донбасі багато хто з них знову пішов на передову.
Інші ж допомагають з реабілітацією ветеранів АТО/ООС.
Це сильні та сміливі люди, які цінують один одного та життя. Те, що довелося пережити цьому поколінню українців, заслуговує на безумовну повагу. А внесок, який вони зробили у становлення нашої оборони за ці сім років, викликає щиру вдячність,
– підсумував глава держави.
Що відомо про війну в Афганістані?
У грудні 1979 року Радянський Союз під приводом боротьби з моджахедами розпочав повномасштабну військову агресію проти суверенного Афганістану.
Війна тривала до 15 лютого 1989 року, у цей день СРСР вивів основу масу своїх військ з азійської країни. У результаті цієї війни загинули (за міжнародними даними, прийнятими також і в СРСР) близько 1,5 мільйона, або 10% з-поміж тодішнього населення Афганістану.
Радянські втрати, за офіційними даними СРСР, становили близько 15 тисяч військовослужбовців. Через афганську війну пройшли близько 160 тисяч українців, загинули понад три тисячі військових, 12 тисяч отримали каліцтва.
Дані: Вікіпедія
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