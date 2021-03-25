Мир на Донбасі залежить від політиків, – головний лікар Риженко
Мир на Сході України залежить від політиків. Військові – люди підневільні. Вони воюватимуть, жертвуючи своїм життям стільки часу, скільки їм даватимуть накази.
Джерело:"Гордон"
Політичні діячі повинні виконувати свою справу, захищаючи військових на Донбасі. Так вважає гендиректор Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
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Риженко: Мир на Донбасі залежить від політиків
За його словами, загинуло дуже багато людей 20 – 30 років. А ще більше – стали людьми з інвалідністю.
Впевнений, що саме політики повинні поставити крапку в цьому питанні,
– наголосив Риженко.
І українські, і російські політики, як зазначив лікар, повинні шукати домовленості, які дозволять військовим не воювати і не вбивати один одного.
"І на тому боці лінії розмежування, і на цьому є люди, які люблять Україну і непогано ставляться до Росії. Є патріоти, є антипатріоти", – сказав гендиректор.
Він відзначив, що попри це, Донбас є територією України. Тому її потрібно будь-яким способом повернути.
Чи повернеться Донбас в Україну
Риженко зазначив, що дуже хотілося, аби Донбас повернувся в Україну.
Ми чомусь постійно надіялись, що він повернеться найближчим часом. "Ось ще рік – і обов'язково Донбас буде з нами",
– висловився лікар.
Народ, на його думку, не може постійно жити на бомбі, яка може щосекунди вибухнути. "Не можна жити в стані війни вічно. Це накладає депресію на населення. Не тільки на військових, а й на тих людей, які там проживають", – додав Риженко.
Окуповані території на Сході Україні / Інфографіка 24 каналу
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