Мир на Сході України залежить від політиків. Військові – люди підневільні. Вони воюватимуть, жертвуючи своїм життям стільки часу, скільки їм даватимуть накази.

Політичні діячі повинні виконувати свою справу, захищаючи військових на Донбасі. Так вважає гендиректор Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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Риженко: Мир на Донбасі залежить від політиків

За його словами, загинуло дуже багато людей 20 – 30 років. А ще більше – стали людьми з інвалідністю.

Впевнений, що саме політики повинні поставити крапку в цьому питанні,

– наголосив Риженко.

І українські, і російські політики, як зазначив лікар, повинні шукати домовленості, які дозволять військовим не воювати і не вбивати один одного.

"І на тому боці лінії розмежування, і на цьому є люди, які люблять Україну і непогано ставляться до Росії. Є патріоти, є антипатріоти", – сказав гендиректор.

Він відзначив, що попри це, Донбас є територією України. Тому її потрібно будь-яким способом повернути.

Чи повернеться Донбас в Україну

Риженко зазначив, що дуже хотілося, аби Донбас повернувся в Україну.

Ми чомусь постійно надіялись, що він повернеться найближчим часом. "Ось ще рік – і обов'язково Донбас буде з нами",

– висловився лікар.

Народ, на його думку, не може постійно жити на бомбі, яка може щосекунди вибухнути. "Не можна жити в стані війни вічно. Це накладає депресію на населення. Не тільки на військових, а й на тих людей, які там проживають", – додав Риженко.



Окуповані території на Сході Україні / Інфографіка 24 каналу