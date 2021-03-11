Шанси на закриття "Партії Шарія" дуже високі, – Малюська

Голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що для припинення існування "Партії Шарія" є доволі багато шансів. Правоохоронці вже сформували низку доказів.

За словами очільника Мін'юсту, компромату на пропагандиста Шарія достатньо. Проте для заборони цієї партії може знадобитися кілька місяців.

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Які докази вже зібрали

Докази складаються з двох блоків. Перша частина доказів стосується добірки документів.

Партія підробляла документи. Вони подали на реєстрацію зміни назви протокол, який насправді не був підписаний тими людьми, які там були вказані,

– зазначив Малюська.

Друга частина доказів стосується незаконної агітації. Правоохоронці вже мають матеріали, які стосуються мови ворожнечі та підриву нацбезпеки. Через це проросійському політику вже повідомили про підозру та оголосили в розшук.

Малюська наголосив, що ймовірно знадобляться додаткові експертизи щодо наявних документів. Після того, як передбачає міністр, проросійський політик буде подавати на апеляцію. Він заявив, що розгляд триватиме кілька місяців.

Що буде, якщо партію таки заборонять

Призначать ліквідаційну комісію.

Партія припинить існування – її виключать з реєстрів.

Вона зможе брати участь у політичних процесах та виборах.

Голова Міністерства юстиції зазначив, що цей випадок є ексклюзивним. Оскільки практика заборони політичних партій не є поширеною в Україні. Таке було лише раз – у 2014 році заборонили "Партію регіонів" та "Комуністичну партію України".

Денис Малюська про заборону "Партії Шарія":

Що відомо про "Партію Шарія": коротко