Мін'юст виклав за борги на аукціон жіночі трусики: фото незвичних лотів
У Кривому Розі виконавча служба за борги вилучила кілька десятків жіночих трусів. Тепер цю спідню білизну можна придбати на аукціоні в системі СЕТАМ.
Джерело:СЕТАМ
Майно арештували у рамках виконавчого провадження № 63239355.
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Подробиці про аукціон
Він розпочнеться вже 22 лютого, наразі триває реєстрація учасників. Початкова ціна лотів – 17,41 гривні, а гарантійний внесок – 0,97 гривні.
Зауважимо, що труси вилучили представники Довгинцівського відділу державної виконавчої служби у Кривому Розі.
Лоти на аукціоні / Скриншоти з сайту СЕТАМ
Які лоти виставлені:
- спідня білизна, бежевого кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE, розміри – М, L XL;
- спідня білизна, зеленого кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE, розміри – М, L XL;
- спідня білизна, сірого кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE, розміри – М, L XL;
- спідня білизна, рожевого кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE. розміри – М, L;
- спідня білизна, фіолетового кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE, розміри – М, L.
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