У Кривому Розі виконавча служба за борги вилучила кілька десятків жіночих трусів. Тепер цю спідню білизну можна придбати на аукціоні в системі СЕТАМ.

Майно арештували у рамках виконавчого провадження № 63239355. Читайте також Перший аукціон з продажу в'язниць буде вже в лютому: деталі від Малюськи Подробиці про аукціон Він розпочнеться вже 22 лютого, наразі триває реєстрація учасників. Початкова ціна лотів – 17,41 гривні, а гарантійний внесок – 0,97 гривні. Зауважимо, що труси вилучили представники Довгинцівського відділу державної виконавчої служби у Кривому Розі. Лоти на аукціоні / Скриншоти з сайту СЕТАМ Які лоти виставлені: спідня білизна, бежевого кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE, розміри – М, L XL;

спідня білизна, зеленого кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE, розміри – М, L XL;

спідня білизна, сірого кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE, розміри – М, L XL;

спідня білизна, рожевого кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE. розміри – М, L;

спідня білизна, фіолетового кольору із чорним візерунком, фірма BAMBOOPIDRE, розміри – М, L. Цікаво! У рамках цього ж виконавчого провадження раніше у січні та на початку лютого на аукціон виставили ще з десяток трусів. Однак, на сайті СЕТАМ зазначено, що торги не відбулися.