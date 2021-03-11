Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження

Джерело:ОАСК
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія". Позов подало Міністерство юстиції.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.
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Позивач просить суд домогтися від Служби безпеки України висновків експертів, які зазначені у листі до Мін'юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія",
– йдеться у повідомленні ОАСК.
До слова Анатолія Шарія оголосили в розшук