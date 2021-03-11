Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія". Позов подало Міністерство юстиції.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

Читайте також Чи можуть в Україні заборонити "Партію Шарія": що кажуть у Мін'юсті

Позивач просить суд домогтися від Служби безпеки України висновків експертів, які зазначені у листі до Мін'юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія",

– йдеться у повідомленні ОАСК.

Що відомо про "Партію Шарія": коротко

За документами "Партія Шарія" використовує прізвище мешканця Дніпра Віктора Шарія, а не проросійського блогера Анатолія Шарія.

Дніпрянин погодився "віддати" своє прізвище за 500 доларів.

У жовтні 2020 року чоловік подав позов до суду з вимогою заборонити "Партію Шарія". Віктор Шарій зазначив, що "використання його прізвища у назві партії не повинно відбуватись без його згоди". Однак вже у грудні він відмовився від будь-яких претензій.

Проросійський блогер Анатолій Шарій звинуватив у позові до суду Володимира Зеленського. Пропагандист заявив, що президент дав вказівку "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом"

До слова Анатолія Шарія оголосили в розшук