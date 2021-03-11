Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження

11 березня 2021 , 10:47
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Джерело:

ОАСК

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження проти "Партії Шарія". Позов подало Міністерство юстиції.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

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Позивач просить суд домогтися від Служби безпеки України висновків експертів, які зазначені у листі до Мін'юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія",
– йдеться у повідомленні ОАСК.

Зверніть увагу! Проросійський блогер Анатолій Шарій звинуватив у позові до суду Володимира Зеленського. Пропагандист заявив, що президент дав вказівку "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом".

Що відомо про "Партію Шарія": коротко

До слова Анатолія Шарія оголосили в розшук