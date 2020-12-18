Міністерство юстиції України зупинило рейдерську атаку, яка була організована власницею Stolitsa Group Владою Молчанової на ринок "Столичний".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила адміністрація ринку. У заяві йдеться, що на даний момент робота підприємства повністю відновлена.

"Тільки завдяки злагодженим діям працівників Міністерства і особисто Міністра юстиції вдалося "відбити" рейдерську атаку відомого "чорного "рейдера – власниці Stolitsa Group Влади. Молчанової і відновити законну роботу підприємства. Ми в черговий раз переконалися, що Міністерство юстиції України стоїть на захисті інтересів українського бізнесу", – зазначив колектив "Столичного".

Адміністрація ринку, підприємці та орендарі, фермери і виробники висловили велику подяку Міністерству юстиції України і його главі Денису Малюсьці за оперативну реакцію на незаконні дії рейдерів і зупинку повторної рейдерської атаки на підприємство на цьому тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив ринку "Столичний" звернувся до міністра юстиції Денису Малюськи з проханням захистити підприємство від незаконних рейдерських дій щодо підприємства.

Ринок "Столичний" намагаються силою захопити бізнесмен Раймондас Туменас і Влада Молчанова, яким належить компанія-забудовник Stolitsa Group. За інформацією джерел, він повернувся до Києва і особисто координує всі процеси, пов'язані із захопленням ринку. "Кримська команда" Влади Молчанової змогла незаконним шляхом домогтися скасування заборони на вчинення реєстраційних дій. Реєстратором виступив Заболотний А. В. при Гостомельській селищній раді в Київській області, який о 20:26 17 грудня вніс рішення про скасування заборони на вчинення реєстраційних дій. Вже о 20:48 нотаріус Молчанової Ніно Барамія знову незаконно внесла дані про перереєстрацію ринку на користь рейдерів. При цьому вона проігнорувала й порушену кримінальну справу щодо незаконного захоплення ринку і рішення Антирейдерського комітету, та інше.

Раніше, в Софіївській Борщагівці фермери та підприємці вийшли на пікет проти рейдерського захоплення ринку "Столичний" з боку власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової. За їхніми даними Молчанова намагається захопити підприємство через перерозподіл неіснуючого боргу між офшорними компаніями, які не мають ніякого відношення до "Столичного", пізніше знести ринок, площа якого 160 га, і почати будівництво житлових комплексів.