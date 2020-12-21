Майже 2,5 мільйона: Мін'юст у кілька разів збільшив витрати на клінінгові послуги
Міністерство юстиції України у кілька разів готово збільшити свої витрати на клінінгові послуги. У 2021 році міністерство готове виділити 2,4 мільйона гривень.
У таку суму мало б обійтися прибирання у 2 приміщеннях міністерства у Києві. Про це свідчать дані ProZorro.
Важливо Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру
Тендер Міністерства юстиції відбувся в кінці листопада 2020 року. Серед 7 учасників торгів переможцем стало ТОВ "Дан Девелопмент", яке запропонувало свої послуги за 1,6 мільйона гривень. Наразі ТОВ повідомило про намір укласти договір.
Як Мін'юст збільшував свої витрати
- у 2017 році – 1,64 мільйона гривень;
- у 2018 році – 1,75 мільйона гривень;
- у 2019 році – 1,995 мільйона гривень;
- у 2020 році – 1,958 мільйона гривень;
- у 2021 році міністерство запропонувало 2,4 мільйона гривень.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter