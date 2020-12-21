Міністерство юстиції України у кілька разів готово збільшити свої витрати на клінінгові послуги. У 2021 році міністерство готове виділити 2,4 мільйона гривень.

У таку суму мало б обійтися прибирання у 2 приміщеннях міністерства у Києві. Про це свідчать дані ProZorro.

Важливо Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру

Тендер Міністерства юстиції відбувся в кінці листопада 2020 року. Серед 7 учасників торгів переможцем стало ТОВ "Дан Девелопмент", яке запропонувало свої послуги за 1,6 мільйона гривень. Наразі ТОВ повідомило про намір укласти договір.

Як Мін'юст збільшував свої витрати

у 2017 році – 1,64 мільйона гривень;

у 2018 році – 1,75 мільйона гривень;

у 2019 році – 1,995 мільйона гривень;

у 2020 році – 1,958 мільйона гривень;

у 2021 році міністерство запропонувало 2,4 мільйона гривень.

Зверніть увагу! У 2015 році за прибирання приміщень готові були заплатити майже у 3 рази менше, тобто 850 тисяч гривень. Однак після торгів послуги обійшлися трохи дешевше – у 731 тисяча гривень за рік.