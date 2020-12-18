Верховна Рада 18 грудня призначила на посаду міністерки у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Зауважимо, вона друга в історії України жінка, яка має звання генерала.

За призначення Лапутіною проголосували 248 народних депутатів. Про це повідомляє 24 канал.

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Лапутіна виступила на засіданні Ради. Політикиня наголосила на небезпечних наслідках війни та закликала підтримувати ветеранів. За її словами, особливу увагу потрібно приділити допомозі при посттравматичному синдромі у військових.

Ці люди, які пройшли війну – це зовсім інші люди...Ми маємо їх підтримувати,

– наголосила волонтерка.

Парламент плескав під час промови Лапутіної, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Лапутіна знає проблематику ветеранів не зі слів, а на практиці, адже має великий досвід.

Після призначення Лапутіна склала присягу на вірність українському народу.

Що відомо про Лапутіну