Міністерство у справах ветеранів очолить Юлія Лапутіна
Верховна Рада 18 грудня призначила на посаду міністерки у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Зауважимо, вона друга в історії України жінка, яка має звання генерала.
За призначення Лапутіною проголосували 248 народних депутатів. Про це повідомляє 24 канал.
Детальніше Юлія Лапутіна очолила Міністерство у справах ветеранів: що про неї відомо
Лапутіна виступила на засіданні Ради. Політикиня наголосила на небезпечних наслідках війни та закликала підтримувати ветеранів. За її словами, особливу увагу потрібно приділити допомозі при посттравматичному синдромі у військових.
Ці люди, які пройшли війну – це зовсім інші люди...Ми маємо їх підтримувати,
– наголосила волонтерка.
Парламент плескав під час промови Лапутіної, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Лапутіна знає проблематику ветеранів не зі слів, а на практиці, адже має великий досвід.
Після призначення Лапутіна склала присягу на вірність українському народу.
Що відомо про Лапутіну
- Лапутіна – кандидатка педагогічних наук. Крім того, вона також здобула юридичну освіту.
- З 1992 року новопризначена міністерка працює в СБУ. Почала службу на посаді оперуповноваженої підрозділу контррозвідки.
- Впродовж 2010 – 2012 років Лапутіна обіймала посаду заступниці начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ – антитерористичний спецпідрозділ.
- З 2014 року і досі – заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.
- З 14 квітня 2014 року Лапутіна перебувала в зоні бойових дій на Донбасі.
- За словами заступника голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антона Колумбети, сама вона була основною фавориткою на посаду міністра.
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