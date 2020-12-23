Для звернення за компенсацією ФОПам потрібно мати відкритий банківський рахунок та володіти інформацією про IBAN. Частині – ще потрібно зробити відповідні заходи.

Тому вирішили продовжити строки прийняття заявок щодо компенсації з 21 грудня до 31 грудня. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

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Він розповів, що процедура формування заявок виплатних відомостей і фінансування займає приблизно 3 дні. Тому ті громадяни, які звернуться за компенсацією до 28 грудня, отримають відповідні гроші у 2020 році, а ті, хто подасть заявку з 28 по 31 грудня – вже у 2021 році, зауважив Музиченко.

Водночас він назвав відповідний алгоритм щодо подання заявок для ФОПів, який передбачає такі дії

людина звертається із заявкою на портал "Дія";

потім інформація, яку подає особа проходить певну перевірку;

відповідні списки подають до пенсійного фонду;

пенсійний фонд узагальнює виплатні відомості;

відповідний фонд формує заявку міністерстсва соціальної політики на виплату.

Право на отримання виплат

За словами Віталія Музиченка, наразі визначено що допомогу отримують застраховані особи щодо яких сплачено єдиний соціальний внесок. Окрім цього, визначено чіткі коди видів економічної діяльності, які підлягають власне можливості отримання відповідних виплат.

Якщо ці 2 умови виконані, то громадянин має право і можливість оформити відповідну виплату,

– розповів заступник міністра соціальної політики.

"Якщо щось не виконано або не сплачено єдиний соціальний внесок за 3 квартал поточного року, або видом економічної діяльності є інший вид, ніж той, що визначений в постанові уряду – такий громадянин права на відповідні виплати не має", – додав він.

Помилка у внесенні інформації

Крім цього, за його словами, частина людей помиляється у внесенні інформації, зокрема це стосується формату рахунку в банку.

Мовиться про IBAN, який має достатньо велику кількість цифр та букв, тому потрібно бути достатньо уважним при внесенні відповідної інформації, сказав Музиченко. За його словами, це унеможливлює зарахування грошей на рахунок конкретної людини.

Зверніть увагу! Пенсійний фонд почав виплачувати одноразову матеріальну допомогу ФОПам та найманим працівникам. Допомогу отримали вже понад 280 тисяч людей.

Невідповідність КВЕД

Якщо у ФОПа є 6 – 10 КВЕД, за якими він здійснює діяльність, у будь-якому випадку є основний, що може не стосуватися дії відповідної постанови та закону, розповів заступник очільника Мінсоцполітики. Однак є решта видів економічної класифікації діяльності – тому визначили, що допомогу виплачуватимуть за основним видом діяльності, додав він.

За словами Музиченка, якщо людина правильно подавала звітність до податкових органів, то вона має можливість перевірити це в електронному кабінеті пенсійного фонду.

Для цього достатньо зайти на сайт пенсійного фонду, ідентифікуватися там як застрахована особа та з'ясувати відповідну інформацію,

– сказав заступник міністра.

Також він повідомив, що на пенсійний фонд спрямували ще 140 мільйонів гривень. Також відповідна чисельність постійно зростає, додав Музиченко.

Виплати для ФОПів: коротко