Мінські угоди потребують модернізації, – Резніков

Джерело:Інтерфакс – Україна
Мінські угоди мають політико-дипломатичний характер, але Україна не може відмовитись від них. Однак текст документу необхідно модернізувати.
Домовленості не є міжнародним договором чи міжнародним законом. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
До теми Виконати неможливо: Єрмак пояснив позицію України щодо мінських домовленостей
За словами Резнікова, Мінські угоди залишаються єдиною базою, головні цілі яких – припинення війни на Донбасі. Однак політик наголосив на необхідності модернізації домовленостей.
Нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко зазначила, що не бачить зміни позиції Росії у процесі. Натомість Україна виконала всі свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей.
Навіть в драматичному вересні 2014 року український парламент ухвалив два дуже хворобливих закони – про амністію і про особливості місцевого саморегулювання в Донецькій і Луганській областях,
– сказала депутатка.
Відтак Геращенко наголосила, що зриви "мінського процесу" – це виняткова відповідальність Росії.