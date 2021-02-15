Мінські угоди мають політико-дипломатичний характер, але Україна не може відмовитись від них. Однак текст документу необхідно модернізувати.

Домовленості не є міжнародним договором чи міжнародним законом. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

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Що каже Резніков про зміни у мінських угодах

За словами Резнікова, Мінські угоди залишаються єдиною базою, головні цілі яких – припинення війни на Донбасі. Однак політик наголосив на необхідності модернізації домовленостей.

Резніков зауважив, що йому, як юристу, не подобається текст "Комплексу заходів з виконання Мінських угод", зокрема пункт 9. У ньому мовиться про черговості проведення місцевих виборів на Донбасі і передачу контролю на кордоні.

Також віцепрем'єр закликав Росію уважно читати текст угод. Річ у тім, що першим пунктом є питання безпеки. Без цього не можна здійснити жодні політичні умови. При цьому, Росія постійно наполягає на пріоритеті політичного врегулювання.

Росія у "мінському процесі"

Нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко зазначила, що не бачить зміни позиції Росії у процесі. Натомість Україна виконала всі свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей.

Навіть в драматичному вересні 2014 року український парламент ухвалив два дуже хворобливих закони – про амністію і про особливості місцевого саморегулювання в Донецькій і Луганській областях,

– сказала депутатка.

Відтак Геращенко наголосила, що зриви "мінського процесу" – це виняткова відповідальність Росії.