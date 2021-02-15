Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що поки не варто змінювати формат мінських домовленностей. Він вважає, що це навряд чи допоможе розв'язати проблему.

Зміни хіба можуть призвести до скасування санкцій проти Росії. Про це Етьєн де Понсен сказав під час брифінгу "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?".

Увага Виконати неможливо: Єрмак пояснив позицію України щодо мінських домовленостей

"Якщо не буде "Мінська", не буде санкцій (проти Росії – 24 канал). Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", – наголосив посол.

Посол заявив, що зміна формату мінських угод навряд чи вирішить ситуацію, оскільки все залежить від політичної волі Росії.

За його словами, у Франції вважають що ситуація навколо переговорного процесу щодо Донбасу – складна. Вони переконують, що намагаються змусити Росію взяти на себе якісь зобов'язання.

Росія весь час вдає, що вона не є стороною конфлікту, і намагається змусити Україну спілкуватися з сепаратистами безпосередньо. Ми спираємося цій динаміці,

– заявив де Понсен.

Відсутність плану "Б"

Попри це, він вважає, що поки немає "плану Б", треба дотримуватися "плану А" – нормандського формату і мінських угод. Тож, не варто стверджувати, що обговорення формату повністю не має сенсу.

Зауважимо! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до нової зустрічі "нормандської четвірки", але Росія проти. За його словами, наша держава виконала всі домовленості, досягнуті на саміті в Парижі.

Переговори України і Росії: головне

Зараз мирні переговори України і Росії відбуваються у 2 форматах – мінському й нормандському.

Перший є регулярним процесом і передбачає участь сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ. Натомість нормандський формат, який проходить за посередництва Німеччини й Франції, наразі загальмований.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що майже за 7 років війни фактично відчутних результатів немає щодо обох форматів – немає.

Росія з липня 2020 року намагається блокувати переговорний процес.



Про що домовилась "нормандська четвірка" / Інфографіка 24 каналу