Масштабна реформа: у Мінрегіоні хочуть розділити Україну на 10 зон

11 березня 2021 , 15:28
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Джерело:

пресслужба Мінрегіону

У Мінрегіоні анонсували поділ України на 10 функціональних зон. В Кабміні вважають, що зонування позитивно вплине на розвиток областей.

Поділ на функціональні зони надасть економічні переваги мешканцям цих територій. Області України розділять за схожістю соціально-економічних характеристик та без прив’язки до встановлених кордонів.

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Міністр Олексій Чернишов зазначив, що ідея полягає у зміні розподілу фінансів. Тобто гроші будуть йти не на область, а на територію. Бо в областях України є нерівномірний розподіл між кількістю сіл та міст.

Як визначили зони

У Міністерстві пояснили, що Україну планують розділити на зони до 2027 року.

Вони (зони – 24 канал) розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти – гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Там одні й ті ж проблеми,
— сказав міністр Чернишов.

Далі міністр навів приклад прикордонних регіональних зон. Він пояснив, що на сході та на заході вони різні. "В першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки".

Отже, 10 функціональних зон України:

  • Гірські території Українських Карпат.
  • Макрорегіон "Азов-Чорне море".
  • Прикордонні регіони.
  • Прикордонні території у несприятливих умовах.
  • Тимчасово окуповані території України.
  • Природоохоронні території (Смарагдова мережа).
  • Міські агломерації.
  • Центри економічного розвитку.
  • Монофункціональні старопромислові міста.
  • Сільські території у несприятливих умовах.

Що відомо про децентралізацію в Україні

  • В Україні у 2021 році з'явиться Конгрес місцевих і регіональних влад. Його створять за аналогією до Конгресу Ради Європи.
  • Президет заявив, що для успішного завершення процесу децентралізації, необхідно внести зміни до Конституції України.
  • У 2021 році вже вдалося запровадити нову систему районів, а також – впорядкувати розподіл повноважень між районами та громадами. Тепер громади отримали гроші, повноваження та необхідні ресурси.
  • Наразі є низка пріоритетів. Зокрема, ліквідувати місцеві адміністрації.
  • Окрім того, вже розробили та ухвалили законодавство про місцеві референдуми.