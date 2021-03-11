Масштабна реформа: у Мінрегіоні хочуть розділити Україну на 10 зон

У Мінрегіоні анонсували поділ України на 10 функціональних зон. В Кабміні вважають, що зонування позитивно вплине на розвиток областей.

Поділ на функціональні зони надасть економічні переваги мешканцям цих територій. Області України розділять за схожістю соціально-економічних характеристик та без прив’язки до встановлених кордонів.

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Міністр Олексій Чернишов зазначив, що ідея полягає у зміні розподілу фінансів. Тобто гроші будуть йти не на область, а на територію. Бо в областях України є нерівномірний розподіл між кількістю сіл та міст.

Як визначили зони

У Міністерстві пояснили, що Україну планують розділити на зони до 2027 року.

Вони (зони – 24 канал) розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти – гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Там одні й ті ж проблеми,

— сказав міністр Чернишов.

Далі міністр навів приклад прикордонних регіональних зон. Він пояснив, що на сході та на заході вони різні. "В першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки".

Отже, 10 функціональних зон України:

Гірські території Українських Карпат.

Макрорегіон "Азов-Чорне море".

Прикордонні регіони.

Прикордонні території у несприятливих умовах.

Тимчасово окуповані території України.

Природоохоронні території (Смарагдова мережа).

Міські агломерації.

Центри економічного розвитку.

Монофункціональні старопромислові міста.

Сільські території у несприятливих умовах.

Що відомо про децентралізацію в Україні