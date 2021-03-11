Масштабна реформа: у Мінрегіоні хочуть розділити Україну на 10 зон

Джерело:пресслужба Мінрегіону
У Мінрегіоні анонсували поділ України на 10 функціональних зон. В Кабміні вважають, що зонування позитивно вплине на розвиток областей.
Поділ на функціональні зони надасть економічні переваги мешканцям цих територій. Області України розділять за схожістю соціально-економічних характеристик та без прив’язки до встановлених кордонів.
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Міністр Олексій Чернишов зазначив, що ідея полягає у зміні розподілу фінансів. Тобто гроші будуть йти не на область, а на територію. Бо в областях України є нерівномірний розподіл між кількістю сіл та міст.
У Міністерстві пояснили, що Україну планують розділити на зони до 2027 року.
Вони (зони – 24 канал) розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти – гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Там одні й ті ж проблеми,
— сказав міністр Чернишов.
Далі міністр навів приклад прикордонних регіональних зон. Він пояснив, що на сході та на заході вони різні. "В першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки".
Отже, 10 функціональних зон України: