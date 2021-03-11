Масштабна реформа: у Мінрегіоні хочуть розділити Україну на 10 зон
У Мінрегіоні анонсували поділ України на 10 функціональних зон. В Кабміні вважають, що зонування позитивно вплине на розвиток областей.
Джерело:пресслужба Мінрегіону
Поділ на функціональні зони надасть економічні переваги мешканцям цих територій. Області України розділять за схожістю соціально-економічних характеристик та без прив’язки до встановлених кордонів.
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Міністр Олексій Чернишов зазначив, що ідея полягає у зміні розподілу фінансів. Тобто гроші будуть йти не на область, а на територію. Бо в областях України є нерівномірний розподіл між кількістю сіл та міст.
Як визначили зони
У Міністерстві пояснили, що Україну планують розділити на зони до 2027 року.
Вони (зони – 24 канал) розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти – гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Там одні й ті ж проблеми,
— сказав міністр Чернишов.
Далі міністр навів приклад прикордонних регіональних зон. Він пояснив, що на сході та на заході вони різні. "В першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки".
Отже, 10 функціональних зон України:
- Гірські території Українських Карпат.
- Макрорегіон "Азов-Чорне море".
- Прикордонні регіони.
- Прикордонні території у несприятливих умовах.
- Тимчасово окуповані території України.
- Природоохоронні території (Смарагдова мережа).
- Міські агломерації.
- Центри економічного розвитку.
- Монофункціональні старопромислові міста.
- Сільські території у несприятливих умовах.
Що відомо про децентралізацію в Україні
- В Україні у 2021 році з'явиться Конгрес місцевих і регіональних влад. Його створять за аналогією до Конгресу Ради Європи.
- Президет заявив, що для успішного завершення процесу децентралізації, необхідно внести зміни до Конституції України.
- У 2021 році вже вдалося запровадити нову систему районів, а також – впорядкувати розподіл повноважень між районами та громадами. Тепер громади отримали гроші, повноваження та необхідні ресурси.
- Наразі є низка пріоритетів. Зокрема, ліквідувати місцеві адміністрації.
- Окрім того, вже розробили та ухвалили законодавство про місцеві референдуми.
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