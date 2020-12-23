У 2020 році Міноборони та ЗСУ виконали свої завдання. Головною ціллю на 2021 рік стануть внутрішні трансформаційні процеси на євроатлантичних засадах.

Пандемія та інші виклики не завадили українським військовим реалізувати свої завдання. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Міністерство оборони України та ЗС України залишаються відданими реформам, покликаним наблизити Збройні Сили до норм та стандартів НАТО,

– наголосив Таран.

Що ще сказав Таран

Саме 2020 став роком остаточної реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної програми розвитку Збройних Сил України. На основі цих документів відбувалися реформи упродовж 4 років.