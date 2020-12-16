У Міністерстві оборони провели попередню перевірку інформації, що посадовці ЗСУ наживалися на похованнях загиблих українських воїнів. Її на початку оприлюднила журналістка Яніна Соколова.

Результати вищезазначеної перевірки

За дорученням міністра оборони Андрія Тарана фахівці встановили, зокрема, що "дїї певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу під час проведення процедур публічних закупівель". Про це пресслужба Міноборони написала у фейсбуці.

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Далі має відбутися аудит щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою. Його проводитиме Управління цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України та військових частин.

Також оборонне відомство має завершити службове розслідування.

Лише після цього вирішуватимуть питання юридичної відповідальності причетних посадовців.

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Коротко про розслідування Яніни Соколової