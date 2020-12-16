Посадовці ЗСУ наживалися на похованнях воїнів із Донбасу: заява Міноборони
У Міністерстві оборони провели попередню перевірку інформації, що посадовці ЗСУ наживалися на похованнях загиблих українських воїнів. Її на початку оприлюднила журналістка Яніна Соколова.
Результати вищезазначеної перевірки
За дорученням міністра оборони Андрія Тарана фахівці встановили, зокрема, що "дїї певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу під час проведення процедур публічних закупівель". Про це пресслужба Міноборони написала у фейсбуці.
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Яке майбутнє чекає на цю справу
- Далі має відбутися аудит щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою. Його проводитиме Управління цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України та військових частин.
- Також оборонне відомство має завершити службове розслідування.
- Лише після цього вирішуватимуть питання юридичної відповідальності причетних посадовців.
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Коротко про розслідування Яніни Соколової
- За її даними, чиновники з управління Цивільно військового співробітництва Генштабу ЗСУ наживаються на перевезенні тіл загиблих бійців, закупівлі трун і вінків. Усе це вони здійснюють за завищеними цінами.
- Зокрема, перевезення тіла військового з Донбасу додому у 3 рази перевищувало реальну вартість.
- Такі послуги надавав фактично один і той самий підприємець. Мовиться про ФОПа Ткачука І. І.
- За словами командира однієї з військових частин, працює це так: їм телефонують з вищого командування Генштабу і пропонують укласти угоду на ритуальні послуги з конкретним ФОПом.
- До цієї схеми може бути причетним полковник Бондар. Він працює в управлінні Генштабу Збройних Сил.
- Також Бондар може мати стосунок до розкрадання коштів через тендери для свого сімейного бізнесу. Зокрема, його теща Алла Марш як ФОП часто виграє тендери щодо постачання у структури ЗСУ.
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