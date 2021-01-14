Державне Київське конструкторське бюро "Луч" працює над виготовленням берегових мобільних ракетних комплексів "Нептун". Таке замовлення зробило Міністерство оборони України наприкінці року.

Контракт з бюро уклали у грудні

ККБ "Луч", яке увійшло до п'ятірки найкращих в Укроборонпромі за обсягами замовлень, відвідали очільник концерну Юрій Гусєв та секретар РНБО Олексій Данілов. Про це повідомив сам Гусєв у фейсбуці.

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Про те, як триває виготовлення "Нептуна", розповів Герой України, керівник конструкторського бюро Олег Коростельов. Міноборони уклало контракт з бюро у грудні 2020 року.

Мовиться про виготовлення першого дивізіону для українського війська: ЗСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт,

– написав Гусєв.

"Нептун" оснастять крилатими ракетами, які можуть літати на надмалих висотах. Дальність стрільби становить до 300 кілометрів. Головка самонаведення ракети може визначити та захопити ціль на відстані до 50 кілометрів.