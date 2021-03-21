Міноборони відсудило місце на ринку в Одесі – Техніка війни

Міністерство оборони відсудило земельну ділянку на одеському ринку "7 кілометр". Господарський суд задовільнив позов Міністерства проти підприємця, який позбавляв установу певних майнових прав.

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Законопроєкт про закупівлю зброї та російський гелікоптер в Україні​

• Уряд України схвалив проєкт для імплементації закону "Про оборонні закупівлі". Ухвалення постанови дозволить впорядкувати та уніфікувати механізм закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця.

• Прикордонний наряд ДПС України в Сумській області зафіксував порушення повітряного простору російським гелікоптером Мі-8 16 березня о 14:05. Російська "пташка" пролетіла вглиб території України 50 метрів на висоті 100 метрів.

• Держпідприємства "Південмаш" та "Антонов" уклали контракт на виготовлення складових літака Ан-178. Мовиться про 13 стійок передньої та основної опор шасі судна. Вартість угоди становить понад 170 мільйонів гривень.

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• ВМС України отримали дослідний комплект ракетного комплексу 360-МЦ "Нептун". Новий зразок вручили 65-му окремому береговому ракетному дивізіону. Очікується, що штатна техніка поповнить дивізіон у 2022 році.

• Львівський бронетанковий завод 16 березня передав Міноборони партію модернізованих Т-64 та Т-72. Вони отримали сучасні системи зв'язку та управління вогнем, прилади денного та нічного бачення, камери заднього виду та динамічний захист від кумулятивних снарядів.

• Міноборони оприлюднило список компаній, які розроблятимуть новий легковий автомобіль підвищеної прохідності навзамін УАЗ в армії. Установча нарада щодо початку дослідно-конструкторської роботи відбулася 18 березня.

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• На заводі "Маяк" розпочали гарантійний ремонт мінометів М-120-15 "Молот". Їх дослідна партія вперше за 7 років експлуатації у війську прибула на ремонт. Цей тип міномета має калібр 120 міліметрів та призначений для знищення живої сили супротивника та техніки.

• Конструкторську роботу для управління військами "ДЗВІН-АС" перестали фінансувати. Проблеми з розробкою, над якою працювали 4 роки, виявив аудит. Зокрема, без фінансових обмежень на реалізацію цієї роботи її вартість зросла з 218 мільйонів гривень до майже 625.

Наймасштабніші військові змагання та пожежа в армійському таборі Росії

• В Європі розпочалися наймасштабніші військові навчання за останні десятиліття під назвою Defender Europe. Загалом залучено 28 тисяч військовослужбовців та сотні одиниць техніки з 27 країн. Маневри відбуваються в десяти різних країнах.

• В Московській області на полігоні Алабіно згорів польовий табір російської армії. На його території, зокрема, відбувається найвідоміша виставка країни-агресора "Армія", а також танковий біатлон і тренування до парадів у Москві.

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• Міноборони Ізраїлю оголосило про завершення приймальних випробувань "розумних" артилерійських мін Iron Sting. Цей снаряд калібру 120 міліметрів може уражати цілі на відстані від 1 до 12 кілометрів.

• Іспанська компанія представила легке тактичне вантажне авто для ССО – VAMTAC SK. Нова машина від виробника Уровеса базується на тактичному автомобілі з колісною формулою 4х4. Кабіна вантажівки має протимінний захист, та вміщує екіпаж з 3 осіб.

• Туреччина почала виготовляти новий вітчизняний БТР Pars İzci, розроблений компанією FNSS. Нові бронетранспортери мають 2 модифікації: 6х6 та 8х8. Турецький двигун має потужність 450 кінських сил. Загалом у планах виготовляти 5 різних модифікацій.

• Командування морських систем ВСМ США на федеральному сайті держзакупівель подало контрактний запит на придбання в компанії AeroVironment партії 120 малих БПЛА Белквін 10-Сі Blackwing 10C. Цей тип безпілотників призначений для запуску з субмарин.

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• Склад ВСМ Італії поповнив новий корабель забезпечення A5335 Vulcano. Корабель має водотоннажність 27, 2 тонн, довжину 193 метрів і місткість екіпажу до 193 осіб. Вулкано оснащено двигуном потужністю 16 тисяч кінських сил.

• Іран оприлюднив підсумковий звіт про причини аварії українського пасажирського літака. У ньому вказано, що винним за збиття українського Boeing 737 авіакомпанії МАУ визнали оператора ЗРК "Тор".