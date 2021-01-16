В Україні 16 січня відзначають День пам'яті загиблих кіборгів, які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Міністерство оборони опублікувало фото усіх незламних героїв.

Міністерство нагадало, що "кіборгами" українських бійців назвав сам ворог. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Важливо В Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту: історія кіборгів – фото, відео

Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою й незламністю українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону ДАПу,

– наголосили у Міноборони.

Відомство опублікувало фотографії загиблих під час оборони аеропорту.



Перші бойові втрати у Донецькому аеропорту у липні 2014 року



Загиблі під час боїв на позиції "Єнот"



28 вересня 2014 року загинуло 9 українських бійців



Полеглі під час боїв за старий термінал



Втрати за листопад – грудень 2014 року



Загиблі кіборги впродовж 1 – 19 січня 2015 року



Втрати під час операції з відбиття донецького аеропорту



Під час останніх днів оборони загинуло найбільше людей

Зверніть увагу! У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали бійці полку "Дніпро-1", добровольці ДУК, спецпризначенці 3 окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних, 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів.