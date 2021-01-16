Міноборони пригадало загиблих кіборгів: фото
В Україні 16 січня відзначають День пам'яті загиблих кіборгів, які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Міністерство оборони опублікувало фото усіх незламних героїв.
Міністерство нагадало, що "кіборгами" українських бійців назвав сам ворог. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Важливо В Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту: історія кіборгів – фото, відео
Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою й незламністю українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону ДАПу,
– наголосили у Міноборони.
Відомство опублікувало фотографії загиблих під час оборони аеропорту.
Перші бойові втрати у Донецькому аеропорту у липні 2014 року
Загиблі під час боїв на позиції "Єнот"
28 вересня 2014 року загинуло 9 українських бійців
Полеглі під час боїв за старий термінал
Втрати за листопад – грудень 2014 року
Загиблі кіборги впродовж 1 – 19 січня 2015 року
Втрати під час операції з відбиття донецького аеропорту
Під час останніх днів оборони загинуло найбільше людей
Поділитися новиною