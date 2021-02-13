У Міністерстві оборони провели нараду, на якій обговорили ідеї параду до 30-річчя Незалежності. Очікується, що у ньому візьмуть участь 4 тисячі осіб.

На нараді обговорили попередню концепцію формату та етапи підготовки й проведення параду.

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Деталі військового параду на День Незалежності

За попереднім задумом, до заходу планують залучити 27 парадних розрахунків. Із них 19 – складатимуть Збройні сили України, 8 – інші складові сектору безпеки та оборони. До речі, парадні розрахунки пройдуть новим стройовим кроком.

Крім того, до параду залучать близько 250 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та понад 50 літальних апаратів. Міноборони хоче продемонструвати новітні розробки, серед яких РСЗВ "Вільха", "Нептун", ОТРК "Гром" тощо.

На Михайлівській площі у Києві облаштують виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.

Демонстраційні заходи Військово-морських Сил відбудуться в Одесі, куди запросили представників флотів держав-партнерів. У Києві можуть провести річковий військовий парад на Дніпрі,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони додали, що на цьогорічний парад планують запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів. Крім того, запрошення отримають генсек НАТО та верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.

Що відомо про святкування 30-го Дня Незалежності