У Міноборони назвали фейком інформацію про перекидання Росією на Донбас сотні танків

У Міністерстві оборони спростували інформацію про перекидання Росією на Донбас понад сотні танків Т-72 для бойовиків. Водночас у відомстві наголосили, що Москва все ж продовжує відправляти у зону конфлікту озброєння і техніку.

Інформацію про начебто перекидання танків на Донбас поширюють у соціальних мережах і російських ЗМІ.

Читайте також Загострення на фронті: окупанти перейшли до заборонених калібрів

Міноборони спростувало інформацію

Повідомлення про переміщення з Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях понад 100 танків Т-72 є фейками,

– заявили у відомстві.

Там також уточнили, що таку інформацію використовує пропаганда противника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.

Водночас у Міноборони зазначили, що Росія продовжує відправляти на окуповані території Донбасу озброєння і техніку, зокрема дрони та станції радіоелектронної боротьби.