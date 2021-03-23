У Міноборони назвали фейком інформацію про перекидання Росією на Донбас сотні танків
У Міністерстві оборони спростували інформацію про перекидання Росією на Донбас понад сотні танків Т-72 для бойовиків. Водночас у відомстві наголосили, що Москва все ж продовжує відправляти у зону конфлікту озброєння і техніку.
Джерело:Міноборони
Інформацію про начебто перекидання танків на Донбас поширюють у соціальних мережах і російських ЗМІ.
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Міноборони спростувало інформацію
Повідомлення про переміщення з Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях понад 100 танків Т-72 є фейками,
– заявили у відомстві.
Там також уточнили, що таку інформацію використовує пропаганда противника для посилення деструктивного впливу на місцеве населення.
Водночас у Міноборони зазначили, що Росія продовжує відправляти на окуповані території Донбасу озброєння і техніку, зокрема дрони та станції радіоелектронної боротьби.
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