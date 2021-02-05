Телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" треба заблокувати й на ютубі. З таким проханням до відеохостингу YouTube звернулося українське Міністерство культури та інформаційної політики.

Джерело: "Право на владу" на 1+1

За словами міністра Олександра Ткаченка, YouTube 4 лютого отримав рішення РНБО (Ради національної безпеки та оборони) про санкції щодо зазначених каналів.

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Мінкульт подав скаргу до YouTube на канали Медведчука

"Міністерство подало сьогодні скаргу до YouTube. Це вперше, наскільки я розумію, від державного органу до таких організацій подається скарга, де посилання йде на рішення РНБО", – сказав очільник відомства.

І, до речі, наскільки я розумію, у Сполучених Штатах чітко розуміють дефініцію "поєднанні особи". Як-от Козак і Медведчук,

– уточнив Ткаченко.

Мовиться про те, що хоча офіційно телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" належать нардепу Тарасу Козаку, і саме проти нього РНБО застосувало санкції. Однак фактично ці ЗМІ контролює кум президента Росії Віктор Медведчук.

"Я думаю, що там (у США, де розташований офіс YouTube – 24 канал) цю справу розглядатимуть достатньо швидко", – підсумував Олександр Ткаченко.

Як Ткаченко ставиться до блокування NewsOne, ZIK та "112 Україна"

Цитувати ці канали – це цитувати фейки, вважає міністр. Рішення РНБО про санкції щодо них – це вияв державницької позиції, і стосується воно "машини не тільки пропаганди, а інформаційного, фактично, тероризму".

На жаль, сам факт наявності цих телеканалів з їхньою машиною фейків і маніпуляцій сильно зашкодив стандартам медіа в Україні,

– заявив Олександр Ткаченко.

Держава має права реагувати на таку ситуацію. Тож і впроваджені санкції Ткаченко назвав кроком "правильним, справедливим і вчасним".

Санкції проти нардепа Тараса Козака, нагадаємо, запровадили 2 лютого. Президент Зеленський наголосив, що тут мовиться не про свободу слова, а про протистояння в інформаційній війні з агресором.



Зауважимо, до Верховного Суду України вже надійшли 2 позови про скасування санкцій, які призвели до блокування каналів Медведчука.



Санкції проти Козака і блокування телеканалів: що слід знати / Інфографіка 24 каналу