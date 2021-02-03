Мінкульт попросить YouTube закрити сторінки ZIK, NewsOne і "112 Україна"

Міністерство культури та інформаційної політики найближчим часом звернеться до компанії YouTube, аби та закрила сторінки телеканалів Віктора Медведчука ZIK, NewsOne і "112 Україна". Підставою для цього є рішення РНБО від 2 лютого.

Джерело: телеграм Олександра Ткаченка

Очільник Мінкульту наголосив, що ці канали представляють інформаційну загрозу національній безпеці України.

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Ткаченко назвав канали кума Володимира Путіна Віктора Медведчука "частиною пропагандистської війни Росії проти України".

Ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни,

– наголосив Ткаченко.

Він розуміє, що YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів. Водночас, на думку Ткаченка, популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує та виробляє ворожий контент.

Що відомо про заборону каналів Медведчука? РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу. Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення у всіх можливих інстанціях.

Як на заборону відреагували у ЄС та Росії

Євросоюз

У Європейському Союзі схвально оцінили запровадження санкції проти телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна".

Росія

У Володимира Путіна переконані, що закриття каналів нібито не відповідає міжнародним нормам. Кремль навіть попросив допомоги у міжнародних організацій.

Більше про те, як відреагували депутати та інші відомі люди на блокування каналів Медведчука, – читайте за посиланням.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу