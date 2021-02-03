Міністерство культури та інформаційної політики найближчим часом звернеться до компанії YouTube, аби та закрила сторінки телеканалів Віктора Медведчука ZIK, NewsOne і "112 Україна". Підставою для цього є рішення РНБО від 2 лютого.

Джерело: телеграм Олександра Ткаченка

Очільник Мінкульту наголосив, що ці канали представляють інформаційну загрозу національній безпеці України.

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Ткаченко назвав канали кума Володимира Путіна Віктора Медведчука " частиною пропагандистської війни Росії проти України".

Ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни,

– наголосив Ткаченко.

Він розуміє, що YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів. Водночас, на думку Ткаченка, популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує та виробляє ворожий контент.

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