Міністерство культури та інформаційної політики припинило формувати перелік сайтів, до яких пропонує заборонити доступ в Україні. Востаннє такий перелік складали ще у вересні 2018 року.

Чому не формують нових списків заборонених сайтів

Перелік сайтів, які містять заборонену до поширення інформацію, здійснювало Міністерство інформаційної політики України. Про це повідомили у Мінкульті на запит "Інтерфакс-України".

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На сьогодні Міністерство інформаційної політики перебуває у стані призупинення юридичної особи в результаті його ліквідації,

– заявили у Мінкульті.

У зв'язку з цим у відомстві наголосили, що тепер не здійснюють формування таких переліків.

Заборонені в Україні сайти

19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік із 20 сайтів, яких рекомендували для заборони. Він містив сайти "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" і низку інших.

У квітні 2018 року Мінінформполітики направило СБУ другий перелік із 21 сайту. До нього увійшли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org і gazetacrimea.ru.

У вересні 2018 відомство заявило, що готує третій список заборонених сайтів.

Зверніть увагу! Міністерство інформаційної політики України було створене у 2014 році й ліквідоване у 2019 році шляхом реорганізації з об'єднанням інших відомств у Міністерство культури, молоді та спорту України. Згодом у 2020 році його реорганізували у Міністерство культури та інформаційної політики.