Немілостівий більше не може перебувати на посаді

Уруський зазначив, що інцидент з Немілостівим унеможливлює його перебування на посаді в міністерстві. Про це урядовець написав у фейсбуці.

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Його вчинок є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу.Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра,

– написав Уруський.

Віцепрем'єр зауважив, що незабаром рішення щодо його заступника буде ухвалене.

Головне про інцидент з Віталієм Немілостівим: