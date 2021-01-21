Його вчинок є неприйнятним, – Уруський про інцидент зі своїм заступником Немілостівим
Віцепрем'єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський відреагував на інцидент, що трапився з його заступником Віталієм Немілостівим 20 січня. Чиновника спіймали на нетверезому водінні. Тепер Кабмін планує його звільнити.
Немілостівий більше не може перебувати на посаді
Уруський зазначив, що інцидент з Немілостівим унеможливлює його перебування на посаді в міністерстві. Про це урядовець написав у фейсбуці.
Більше на тему Шмигаль заявив про звільнення Немілостівого: той вів авто п'яним і накинувся на поліцейських
Його вчинок є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу.Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра,
– написав Уруський.
Віцепрем'єр зауважив, що незабаром рішення щодо його заступника буде ухвалене.
Головне про інцидент з Віталієм Немілостівим:
- Автомобіль Немілостівого зупинили патрульні ввечері 20 січня. Водія запідозрили у сп'янінні.
- Чиновник протокол складати відмовився, а натомість поштовхався з поліцейськими.
- Немілостівий пригрозив правоохоронцям своєю посадою.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter