На засіданні РНБО ухвалила рішення про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. За були 17 членів Ради нацбезпеки, утримався лише спікер Дмитро Разумков. Міністр оборони Андрій Таран присутній не був, оскільки перебуває у відрядженні в Індії. Урядовець запевнив, що голосував би "за".

Джерело: Міністерство оборони

Таран сказав, що персональні санкції бути введені проти тих, хто веде деструктивну діяльність на території України.

До теми Як члени РНБО голосували за санкції проти Козака: поіменний список

Росія застосовує проти України пропагандистську машину

У питаннях оборони України не може бути двозначності. Війна Російської Федерації проти України має також свій інформаційний вимір. Агресор всі роки нашої незалежності застосовує проти України свою пропагандистську машину, а останні 7 років його ЗМІ стали буквально зброєю масового інформаційного знищення,

– зазначив Таран.

Міністр оборони впевнений, що під "свободу слова" намагались замаскувати намагання роздмухати конфлікт всередині України. Таким чином, наголосив Таран, кроки заради захисту українського інформаційного простору були необхідні. Санкції введені проти Козака та його медіа посилили обороноздатність країни.

Зверніть увагу! Андрій Таран очолив делегацію України на відкритті 3-ї міжнародної виставки авіакосмічної та оборонної промисловості "Aero India – 2021". Захід триватиме до 5 лютого у Бангалорі.

Коротко про санкції проти Тараса Козака та його каналів

РНБО 2 лютого схвалила санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака.

Обмеження також стосуються телеканалів Козака NewsOne, ZIK та "112-Україна".

Ці телеканали вже припинили мовлення.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що ZIK NewsOne, "112-Україна" не єдині канали, які займаються "інформаційним тероризмом". Проте задля введення санкцій необхідні вагомі докази.

Головне про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу