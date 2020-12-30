Українцям не варто звертати увагу на коливання валютного курсу в обмінниках. В уряді запевняють, що курс буде стабільним, а причин для хвилювання немає.

Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко. В інтерв'ю ТСН він зазначив, що немає жодних підстав, що курс катастрофічно зміниться.

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"Курс національної валюти буде стабільним. Це – ключове. Немає жодних передумов, аби було інакше", – сказав Марченко.

Він зауважив, що позиція Національного банку України є такою ж.

Тому не варто перейматися незначними ситуативними коливаннями,

– сказав Марченко.

Чому стабілізація курсу, а не зниження

Марченко пояснив, що зниження курсу – не завжди добре. Саме тому урядовці працюють над стабілізацією. Мовиться про те, що коливання все ж будуть, однак вони мають відбуватися у межах певних параметрів.

Різкі девальвація або ревальвація – це вже погано,

– зауважив міністр.

За словами Марченка, якщо зміцнювати гривню різко – економіка буде менш конкурентоспроможною.

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"Ми заклали середньорічний курс на рівні 29,1 гривнів, щоб мати можливість у випадку різних сценаріїв бути готовими здійснити усі державні видатки. Думаю, курс буде стабільним, як і цього року (2020 – 24 канал)", – підсумував Марченко.