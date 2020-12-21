Негаразди в уряді: міністр фінансів Марченко розкритикував главу МОЗ Степанова
Очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко критично висловився про міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Мовляв, Степанов поводився неприйнятно під час підготовки проєкту Держбюджету-2021.
Марченко розкритикував Степанова
Міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу ICTV 20 грудня назвав неприйнятною поведінку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.
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У своєму коментарі Марченко говорив про позицію Степанова під час підготовки проєкту державного бюджету на 2021 рік. Мовляв, глава МОЗ маніпулював пандемією.
Для мене є неприйнятною поведінка, в тому числі Степанова, який, використовуючи пандемію, намагається цими речами маніпулювати,
– сказав Марченко.
Також глава Мінфіну пояснив збільшені фінансування на силовиків та прокурорів:
- "Якби ми забрали збільшення фінансування на умовних силовиків, цього б не вистачило, щоб покрити потреби медиків".
- А збільшене фінансування Офісу генпрокурора – це необхідність, бо прийняті Верховною Радою закони зобов'язують уряд забезпечити відповідні заробітні плати прокурорів.
Яка позиція Степанова обурила главу Мінфіна?Ще до прийняття бюджету-2021 Максим Степанов наполягав, що його слід переглянути.
Він вимагав збільшити фінансування медичної системи. На його думку, потрібно для медицини до 300 мільярдів гривень, а не 160. Але навіть бодай медицини вижила, треба додати хоч 57 мільярдів.
Однак у підсумку систему охорони здоров'я виділили тільки 162,7 мільярда. І це, за словами Президента України Володимира Зеленського, є рекордною сумою за часів Незалежності.
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