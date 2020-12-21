Очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко критично висловився про міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Мовляв, Степанов поводився неприйнятно під час підготовки проєкту Держбюджету-2021.

Марченко розкритикував Степанова

Міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу ICTV 20 грудня назвав неприйнятною поведінку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

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У своєму коментарі Марченко говорив про позицію Степанова під час підготовки проєкту державного бюджету на 2021 рік. Мовляв, глава МОЗ маніпулював пандемією.

Для мене є неприйнятною поведінка, в тому числі Степанова, який, використовуючи пандемію, намагається цими речами маніпулювати,

– сказав Марченко.

Також глава Мінфіну пояснив збільшені фінансування на силовиків та прокурорів:

"Якби ми забрали збільшення фінансування на умовних силовиків, цього б не вистачило, щоб покрити потреби медиків".

А збільшене фінансування Офісу генпрокурора – це необхідність, бо прийняті Верховною Радою закони зобов'язують уряд забезпечити відповідні заробітні плати прокурорів.