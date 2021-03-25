Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко оприлюднив свою декларацію за 2020 рік. Скільки заробив він та його родина торік – читайте далі.

За 2020 рік родина міністра Ігоря Петрашка заробила майже 8 мільйонів гривень. Цікаво, що з них лише 534 тисячі – це зарплата на посаді міністра.

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Чим володіє родина Петрашка

приблизно 553 тисяч гривень прибутку із відсотків від юридичної особи Morgan Stanley, зареєстрованої за кордоном;

510 тисяч доларів та 2,3 мільйона гривень готівкою має у власності Петрашко, ще 395 тисяч доларів та близько 1,4 мільйона гривень задекларувала його дружина.

та готівкою має у власності Петрашко, ще 395 тисяч доларів та близько 1,4 мільйона гривень задекларувала його дружина. дружина міністра стала власницею автомобіля Toyota Land Cruiser 200, випущеного у 2020 році. Його вартість склала 2,2 мільйона гривень.

Інших змін у декларації, у порівнянні із торішньою не відбулось.

Що раніше декларував міністр

У декларації Петрашка за 2019 рік є:

квартира площею 86,9 квадратних метрів;

площею 86,9 квадратних метрів; гараж площею 11 квадратних метрів у місті Стрий Львівської області й половиною житлового будинку площею 76,1 квадратних метрів у Львові;

площею 11 квадратних метрів у місті Стрий Львівської області й половиною житлового будинку площею 76,1 квадратних метрів у Львові; паркомісце площею 10,8 квадратних метрів;

площею 10,8 квадратних метрів; будинок площею 409,2 квадратних метрів під Києвом – у селі Романків Обухівського району.

площею 409,2 квадратних метрів під Києвом – у селі Романків Обухівського району. автомобілі Suzuki Vitara S, Land Rover Range Rover Sport та Mitsubishi Outlander.

Цікаво! Дужина міністра є співвласницею квартири (33,3%) площею 109,1 квадратних метрів у Росії.