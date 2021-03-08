Українці виходять на протести через несправедливий вирок активісту Сергію Стерненку. Після гучних акцій міністр внутрішніх справ Арсен Аваков почав бігати по телевізійних шоу та роздавати ексклюзивні інтерв'ю.

Поки "журналісти" вимочували Авакова в теплій ванні", його підлеглі кожен другий день вчиняли злочини проти українців. Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Більше читайте тут Правосуддя по-українськи: 5 вироків за статтею Стерненка, коли обвинувачених відпускали

"Наприклад, з'ясувалося, що другого засудженого у справі Стерненка поліція змушувала свідчити проти Сергія. Схоже, що Аваков не лише кришує нападників на активістів, він фальсифікує проти активістів справи", – заявив Шабунін.

"Стерненко не вкрав 14 мільйонів гривень наших податків"

За його словами, в одному з інтерв'ю глава МВС сказав про Стерненка наступне: "В чому його героїзм?.. Чи, може у нього є досвід якихось хороших звершень?". Шабунін сказав, що насамперед Стерненко не вкрав 14 мільйонів гривень податків, а, наприклад, сину Авакова за таку крадіжку НАБУ підозру вручило.

Якраз коли Стерненко захищав Одесу від сепаратистів і бандитів Труханова, син Авакова, за даними НАБУ, пиляв на закупках спорядження для бійців АТО,

– зазначив він.

Також наголосив: "Потім поліція Авакова (на службі у Труханова) почала Стерненка закривати, а сина "найефективніший міністр" в той час якраз відмазували від НАБУ. Бо син Авакова має жити в елітній квартирі за 1 мільйон доларів на 375 метрів квадратних, а різні там Стерненки та Антоненки нехай в тюрмі гниють".

Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"

У 2017 році НАБУ почало розслідування через можливу розтрату державних грошей при закупівлі рюкзаків для АТО. Мовиться про суму у 14 мільйонів гривень.

Фігурантами справи були син Арсена Авакова Олександр, його друг, представник фірми "Дніпровенд" Володимир Литвин та заступник голови МВС Сергій Чеботар.

У квітні 2018 року стало відомо про завершення розслідування. Авакова-молодшого і Чеботаря нібито зі справи "вивели".

Всю вину на себе взяв третій фігурант справи – Володимир Литвин. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном у 2 роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів гривень.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність" на 24 каналі: