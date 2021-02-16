Міністерство юстиції карає нас за підробленими документами, – приватні виконавці

Міністерство юстиції вважає приватних виконавців конкурентами, намагається розправитися з ними дисциплінарними методами та застосовує для цього підроблені документи.

Про це заявив заступник голови Асоціації приватних виконавців України Анатолій Телявскій на прес-конференції "Проблема дисциплінарної практики Міністерства юстиції щодо приватних виконавців в Україні".

Деталі заяви Асоціації приватних виконавців

В межах заходу представники Асоціації продемонстрували відеозапис, на якому видно, як під час засідання комісії боржники публічно заявляють про те, що не писали скарг у справі приватного виконавця Павла Говорова, а документи хтось підробив.

Згідно з наданою АПВУ статистикою, за останній рік проти приватних виконавців провели 29 засідань Дисциплінарної комісії, на яких вони отримали 69 покарань, 31 з яких – суворі: зупинка або припинення діяльності. В цілому кількість покарань від міністерства збільшилася в 12 разів.

Член Дисциплінарної комісії за квотою АПВУ Олексій Соломко зазначив про те, що приватних виконавців здебільшого залучають до дисциплінарної відповідальності за виконання судових рішень, а не навпаки.

Це все відбувається при тому, що ми, приватні виконавці, забезпечуємо левову частку виконання судових рішень в країні та не беремо за це ні копійки з державного бюджету. За офіційними показниками результативності, один приватний виконавець майже в шість разів є ефективнішим, ніж його колега на державній службі,

– прокоментував ситуацію Анатолій Телявскій, заступник Голови Асоціації приватних виконавців України.

За його словами, зовсім не такого ставлення до себе з боку регулятора чекало співтовариство.

Голова Асоціації приватних виконавців України Віталій Чепурний, зі свого боку, наголосив, що дисциплінарна комісія стала каральним органом для приватних виконавців в Україні.

"Контроль за діями приватних виконавців повинен покладатися виключно на суди, а міністерство сьогодні намагається перетягнути на себе роботу судової влади. Ми публічно закликаємо керівництво Міністерства юстиції України направити діяльність Дисциплінарної комісії приватних виконавців виключно в правове русло", – зауважив він.

Також Чепурний висловив сподівання, що регулятор почує цей заклик.

"Інакше будемо ініціювати та дмагатися відповідних кадрових ротацій як в Дисциплінарної комісії, так і в Мін'юст", – резюмував голова АПВ.

Чинний міністр юстиції Денис Малюська займає свою посаду з серпня 2019 року. За виконання судових рішень в команді міністра відповідають його заступникта директор Департаменту Державної виконавчої служби