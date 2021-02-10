Міністерство інфраструктури попросило уряд виділити гроші на підтримку цивільної авіації, яка неабияк постраждала від пандемії COVID-19. Додаткові кошти Кабмін має виділити з COVID-фонду.

Відповідний лист до Кабміну оприлюднив міністр інфраструктури Владислав Криклій. У листі мовилося про виділення 500 мільйонів гривень.

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Про що ще мовилося у листі Криклія до уряду

Очільник Мінінфраструктури зазначив, що у 2020 році пасажиропотік на авіаційному транспорті в Україні знизився на 66% у порівнянні з 2019 роком. Це призвело до значних втрат аеропортів та авіаперевізників: так, аеропорти "Бориспіль" та "Львів" потребували додаткових коштів.

Також Криклій у листі звернув увагу на те, що під час карантину навесні 2020 року аеропорти та авіаперевізники вживали антикризових заходів для зменшення видатків на утримання:

скорочували персонал та переводили його на неповний робочий день,

скорочували флот авіаперевізників,

закривали термінал F в аеропорту "Бориспіль".

Він наголосив, що в умовах зимового періоду та другої хвилі захворювання на COVID-19 у світі, авіаційна галузь потребує фінансової підтримки від держави для збереження самої галузі.

Куди витратять кошти

Якщо Кабмін таки виділить гроші, то вони підуть на:

убезпечення пасажирських перевезень,

підвищення операційної ефективності підприємств,

покращення авіаційного транспортного сполучення.

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