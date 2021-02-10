В уряду попросили виділити гроші з "ковідного" фонду на підтримку авіації
Міністерство інфраструктури попросило уряд виділити гроші на підтримку цивільної авіації, яка неабияк постраждала від пандемії COVID-19. Додаткові кошти Кабмін має виділити з COVID-фонду.
Джерело:StateWatch
Відповідний лист до Кабміну оприлюднив міністр інфраструктури Владислав Криклій. У листі мовилося про виділення 500 мільйонів гривень.
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Про що ще мовилося у листі Криклія до уряду
Очільник Мінінфраструктури зазначив, що у 2020 році пасажиропотік на авіаційному транспорті в Україні знизився на 66% у порівнянні з 2019 роком. Це призвело до значних втрат аеропортів та авіаперевізників: так, аеропорти "Бориспіль" та "Львів" потребували додаткових коштів.
Також Криклій у листі звернув увагу на те, що під час карантину навесні 2020 року аеропорти та авіаперевізники вживали антикризових заходів для зменшення видатків на утримання:
- скорочували персонал та переводили його на неповний робочий день,
- скорочували флот авіаперевізників,
- закривали термінал F в аеропорту "Бориспіль".
Він наголосив, що в умовах зимового періоду та другої хвилі захворювання на COVID-19 у світі, авіаційна галузь потребує фінансової підтримки від держави для збереження самої галузі.
Куди витратять кошти
Якщо Кабмін таки виділить гроші, то вони підуть на:
- убезпечення пасажирських перевезень,
- підвищення операційної ефективності підприємств,
- покращення авіаційного транспортного сполучення.
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Що відомо про "ковідний" фонд
- Ще у березні 2020 року в Україні створили фонд боротьби з COVID-19. Для цього скоротили видатки бюджету-2020 на 49 мільярдів гривень, долучили туди допомогу іноземних партнерів, а саме – транш від МВФ, кошти Євросоюзу та США.
- Загалом у фонд змогли зібрати майже 66 мільярдів гривень. Однак частину грошей витрачали не на сферу охорони здоров'я, а на будівництво доріг, соцзахист, культуру.
- Відомо, що станом на січень 2021 року з Фонду боротьби з COVID-19 не використали 116 мільйонів гривень. Це майже 35% від запланованої на 2020 рік суми.
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