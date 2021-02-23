Україна хоче відмовиться від вугілля до 2050 року, – Міненерго

Україна прагне відмовитись від вугілля протягом наступних 30 років. Наразі у Міненерго розглядають два сценарії припинення використання твердого палива.
На енергетичний сектор припадає майже 70% шкідливих викидів та парникових газів. Тому комітет з енергетики та клімату Енергетичного співтовариства почав розгляд стратегії, яка передбачає відмову від вугілля.
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Базовий сценарій передбачає відмову від вугілля в енергетиці до 2070 року, а оптимістичний – до 2040 року. Ідеально це зробити до 2050 року. Саме цей рік є роком кліматичної нейтральності Європейського континенту,
– заявили у Міненерго.
Наразі комітет працює над картою декарбонізації та має три основних напрямки:
- енергоефективність,
- розвиток відновлюваних джерел енергії,
- зменшення викидів парникових газів.
Важливим кроком у безвуглецевій стратегії України є відмова від вугілля. Проте для його здійснення уся енергетична галузь потребує трансформації вугільних регіонів.
Як пов'язані енергетика і клімат
Усі дії регулюються документами та кліматичними документами:
- Паризька кліматична угода – в рамках цього документу Україна завершує підготовку другого Національно визначеного внеску країни щодо скорочення викидів.
- Безвугільний альянс – Міненергетики надало пропозицію щодо вступу нашої держави до цієї організації.
- Європейський Зелений курс. Уряд формує оновлену Енергетичну стратегію України до 2035 року. Її переглянуть з урахуванням кліматичних викликів та на відповідність до Курсу. У Міністерстві планують реалізувати цю стратегію до 2050 року.
- Інтегрований план клімату та енергетики – перший проєкт вже підготували в Міненерго та планують почати обговорення вже у березні 2021 року, а реалізувати – до 2030 року.
Видобуток вугілля в Україні: показники
- У 2019 році видобуток вугілля вже скоротився на 6,2% в порівнянні з 2018 роком – до 31,22 мільйона тонн.
- Міненергетики вже почали трансформацію вугільних регіонів. За даними енергетичного відомства, воно триватиме до 2028 – 2030 років.
- В Україні є понад 30 тисяч працівників, які залучені у вугільній галузі та 65 мономіст, які зав'язані на цій сфері промисловості.
- Зараз в Україні бракує вугілля. За даними Укренерго показники вже на 43% менші за мінімальну норму.