Україна хоче відмовиться від вугілля до 2050 року, – Міненерго

Україна прагне відмовитись від вугілля протягом наступних 30 років. Наразі у Міненерго розглядають два сценарії припинення використання твердого палива.

На енергетичний сектор припадає майже 70% шкідливих викидів та парникових газів. Тому комітет з енергетики та клімату Енергетичного співтовариства почав розгляд стратегії, яка передбачає відмову від вугілля.

До теми Запаси вугілля на ТЕС падають: вже майже вдвічі менші за мінімальну норму

Базовий сценарій передбачає відмову від вугілля в енергетиці до 2070 року, а оптимістичний – до 2040 року. Ідеально це зробити до 2050 року. Саме цей рік є роком кліматичної нейтральності Європейського континенту,

– заявили у Міненерго.

Наразі комітет працює над картою декарбонізації та має три основних напрямки:

енергоефективність,

розвиток відновлюваних джерел енергії,

зменшення викидів парникових газів.

Важливим кроком у безвуглецевій стратегії України є відмова від вугілля. Проте для його здійснення уся енергетична галузь потребує трансформації вугільних регіонів.

Як пов'язані енергетика і клімат

Усі дії регулюються документами та кліматичними документами:

Паризька кліматична угода – в рамках цього документу Україна завершує підготовку другого Національно визначеного внеску країни щодо скорочення викидів.

– в рамках цього документу Україна завершує підготовку другого Національно визначеного внеску країни щодо скорочення викидів. Безвугільний альянс – Міненергетики надало пропозицію щодо вступу нашої держави до цієї організації.

– Міненергетики надало пропозицію щодо вступу нашої держави до цієї організації. Європейський Зелений курс . Уряд формує оновлену Енергетичну стратегію України до 2035 року. Її переглянуть з урахуванням кліматичних викликів та на відповідність до Курсу. У Міністерстві планують реалізувати цю стратегію до 2050 року.

. Уряд формує оновлену Енергетичну стратегію України до 2035 року. Її переглянуть з урахуванням кліматичних викликів та на відповідність до Курсу. У Міністерстві планують реалізувати цю стратегію до 2050 року. Інтегрований план клімату та енергетики – перший проєкт вже підготували в Міненерго та планують почати обговорення вже у березні 2021 року, а реалізувати – до 2030 року.

Видобуток вугілля в Україні: показники