Міненергетики розробило проєкт про зменшення ціни на газ з 1 лютого, – ЗМІ
Міністерство енергетики створило проєкт, який передбачає зниження ціни на газ для населення. Згідно з документом, вартість блакитного палива з 1 лютого 2021 року не повинна перевищувати 6,99 гривні.
Наразі документ перебуває на узгодженні в інших органів влади. Текст постанови з'явився у розпорядженні "РБК-Україна".
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За інформацією співрозмовника видання, документ можуть винести на розгляд Кабміну 20 січня.
Що передбачає проєкт Міненергетики
- Документом пропонується встановити з 1 лютого 2021 до кінця дії карантинних заходів, але не довше кінця опалювального періоду 20/21 граничну ціну на природний газ на рівні 6,99 гривні за 1 метр кубічний.
- Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною.
Що цьому передувало
- З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.
- Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.
- 11 січня на акції протесту вийшли також жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців та деяких інших міст.
- На нараді 13 січня члени уряду домовилися знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 гривні за кубометр. Однак така ціна діятиме лише на час карантину.
- Натомість у МВФ нагадали, що Україна в меморандумі з Фондом взяла на себе зобов'язання щодо тарифів на ринку природного газу.
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