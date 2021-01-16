Міністерство енергетики створило проєкт, який передбачає зниження ціни на газ для населення. Згідно з документом, вартість блакитного палива з 1 лютого 2021 року не повинна перевищувати 6,99 гривні.

Наразі документ перебуває на узгодженні в інших органів влади. Текст постанови з'явився у розпорядженні "РБК-Україна". Важливо Тарифні протести: на Харківщині протестувальники перекрили 2 найбільші траси За інформацією співрозмовника видання, документ можуть винести на розгляд Кабміну 20 січня. Що передбачає проєкт Міненергетики Документом пропонується встановити з 1 лютого 2021 до кінця дії карантинних заходів , але не довше кінця опалювального періоду 20/21 граничну ціну на природний газ на рівні 6,99 гривні за 1 метр кубічний.

, але не довше кінця опалювального періоду 20/21 граничну ціну на природний газ на рівні 6,99 гривні за 1 метр кубічний. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною. Що цьому передувало З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.

Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.

11 січня на акції протесту вийшли також жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців та деяких інших міст.

На нараді 13 січня члени уряду домовилися знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 гривні за кубометр. Однак така ціна діятиме лише на час карантину.

Натомість у МВФ нагадали, що Україна в меморандумі з Фондом взяла на себе зобов'язання щодо тарифів на ринку природного газу. Більше про те, як уряд втрутився та знизив ціну – читайте за посиланням.