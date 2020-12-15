Директор НАБУ Артем Ситник прокоментував інформацію стосовно можливого хабаря колишньому прем’єру Володимиру Гройсману. Політика звинуватили у корупції на початку грудня. Екснардеп-забудовник Максим Микитась дав свідчення проти Гройсмана і заявив: передавав експрем'єру багатомільйонний хабар.

Наразі в НАБУ перевіряють інформацію про можливий хабар Володимиру Гройсману, але поки не можуть нічого коментувати. Про це Артем Ситник розповів в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

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Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт – справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів – триває розслідування,

– зауважив він.

За словами Ситника, у рамках розслідування з низки напрямів проводилися обшуки. Люди й організації, які обшукувалися, ознайомлювалися з документами, відтак інформація стала публічною.

Водночас директор НАБУ уточнив, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершено.

"Тому я й не можу ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу. Щойно будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, ми все прокоментуємо", – додав він.

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