Мільйонний хабар Гройсмана: що про справу кажуть у НАБУ
Директор НАБУ Артем Ситник прокоментував інформацію стосовно можливого хабаря колишньому прем’єру Володимиру Гройсману. Політика звинуватили у корупції на початку грудня. Екснардеп-забудовник Максим Микитась дав свідчення проти Гройсмана і заявив: передавав експрем'єру багатомільйонний хабар.
Наразі в НАБУ перевіряють інформацію про можливий хабар Володимиру Гройсману, але поки не можуть нічого коментувати. Про це Артем Ситник розповів в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".
До теми Гройсман отримав 75 мільйонів гривень хабаря від Микитася: НАБУ провело обшуки, – ЗМІ
Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт – справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів – триває розслідування,
– зауважив він.
За словами Ситника, у рамках розслідування з низки напрямів проводилися обшуки. Люди й організації, які обшукувалися, ознайомлювалися з документами, відтак інформація стала публічною.
Водночас директор НАБУ уточнив, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершено.
"Тому я й не можу ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу. Щойно будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, ми все прокоментуємо", – додав він.
Корупційні звинувачення щодо Володимира Гройсмана: коротко про головне
- Інформацію оприлюднили одразу декілька українських журналістів. Джерело інформації – колишній нардеп Максим Микитась, якого підозрюють у корупційних злочинах. Він пішов на угоду зі слідством і почав "здавати" тих, з ким раніше "співпрацював".
- Зокрема, Микитась вже раніше буцімто дав свідчення про причетність до корупції скандального заступника голови Офісу Президента України Олега Татарова.
- У випадку з Володимиром Гройсманом мовиться про буцімто передачу приміщення в центрі Києва площею 2 тисячі квадратних метрів. Тогочасний прем'єр, як стверджують журналісти, посилаючись на свідчення Микитася, отримав за це 75 мільйонів гривень.
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