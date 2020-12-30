Мільйонні збитки: бізнесмен-ветеран АТО відверто розповів про втрати через карантин
Це будуть мої особисті мініпідсумки року. 2020 був дуже непростий, але водночас надзвичайно насичений. Втім про хороше теж буде, бо не можна рік проводжати негативом.
Особисто для мене 2020 рік був і поки є надскладним, адже за час першого локдауну і карантину вихідного дня я пішов у мінус на більше, ніж мільйон гривень. Складно не йти в мінус, коли у тебе оренда приміщення в центрі міста, але ти не можеш працювати. І це я кажу не про незароблені гроші, а про реальні втрати. Детальніше – у відеоблозі "VETERANO блог" на 24 каналі.
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Нагадаю, що я розпочав свій проєкт Veterano Pizza з 50 доларами в кишені. Решту грошей я позичив і продовжував позичати весь цей час, адже в будь-який бізнес треба постійно вкладати кошти, а про ресторанний бізнес – взагалі мовчу. Нове меню, нове обладнання, нові заклади.
За час існування мого проєкту я позичив понад 5,5 мільйонів гривень, і повернув загалом більше, ніж 4 мільйони.
Засновник Veterano Pizza Леонід Остальцев / Фото з його фейсбук-сторінки
Зізнаюсь, з гендиректором Дмитром Борисовичем, фінансовим мозком моєї компанії, ми орієнтувалися закрити всі боргові зобов'язання у 2020. Просто ми не знали, що це буде саме такий рік.
Влада розхитувала критичну ситуацію не зовсім адекватними рішеннями
Замість того, щоб "закрити" всі свої кредити, ми опинилися в ситуації, коли не було чим сплачувати оренду. Не те, що погашати позики. Додавав пікантності той момент, що наша влада продовжувала розхитувати і без того критичну ситуацію своїми не зовсім адекватними рішеннями.
І все це, скажімо так, "прикрашалося" зверху новинами про COVID-19, смертність і так далі.
Розповідали, начебто, щоб зіграти роль Джокера актор Хоакін Фенікс приїхав в Україну і відкрив ресторан. Якщо серйозно, то це геть не смішно. І безліч маленьких бізнесів закрилися у 2020 році – мовиться не тільки про кафе та ресторани.
Але я розповідаю вам все це не для того, щоб ви мене пожаліли. Хочу показати загальну картину і те, наскільки неприємно, коли ти працюєш, як скажений, коли у тебе команда крутих профі, коли твій продукт високого рівня – і тобі нічого ні від кого не потрібно. Крім одного – можливості працювати. І у тебе її забирають.
Я навіть допускав думку – може, закрити це все? Продати обладнання і те, що є. Цього мало б вистачити, щоб виплатити кредити і жити спокійно. Але мені допоміг один важливий спогад. Я б навіть сказав – один епізод з мого життя. Війна.
Попри пандемію, військові захищають Україну від ворога
І все. У мене одразу все стало круто, чітко і ідеально. В цю саму мить я усвідомив, що у мене все насправді добре. Я згадав бойові, згадав обстріли, засади, арту, згадав загиблих. Всіх, кого знаю за іменами, прізвищами чи позивними.
І вам теж хочу нагадати, що саме зараз, в цю мить, коли ви читаєте цей блог, десь під Горлівкою стоїть підрозділ, в якому виконують бойові завдання солдати вашої – нашої країни.
Для них неважливі локдауни і різноманітні кризи, для них в цей момент не має значення влада чи коронавірус. В цю секунду найважливішими є відрізок напрямку, який вони тримають і завдання, яке виконують – не пропустити ворога до нас.
Українські військові на передовій / Фото Андрія Дубчака
Війна не має перерв та пауз і, на жаль, там гинуть наші хлопці і дівчата. Мені здається, що в пам'ять про них та на знак пошани і подяки всім тим, хто вже не з нами – ми просто не маємо права здаватися і скиглити.
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Тож ми з моїм гендиректором Дмитром Борисовичем, наприклад, придумали план виходу з кризи без точної дати, адже ніхто не знає, що буде далі. Але найголовніше питання було вирішено:
- працювати далі;
- зберегти команду;
- знайти гроші;
- провести перемовини зі всіма, з ким тільки можна і не можна – і досягти результату.
Адже у нас є абсолютно всі можливості, і найголовніше – мирне небо над головою.
Особисто від себе хочу висловити вдячність всім і кожному, хто служить Україні, виконуючи бойові завдання на сході нашої держави. Хочу подякувати за можливість, яку ви даєте особисто мені і за те, що я маю змогу сидіти у своєму закладі і писати текст цього блогу.
Також я хочу подякувати всім тим, кого більше з нами немає, і родинам за те, що їхні рідні віддали за мої та ваші можливості, найцінніше, що в них було. Своє життя.
Втрати російських найманців на Донбасі
Як і обіцяв, завершити блог хочу хорошими новинами – невеличкими цифрами, які мені люб'язно надала наша розвідка. і які є підтвердженими.
За 2020 рік терористичні збройні формування понесли:
- безповоротні втрати – 474 особи;
- санітарні втрати (поранені) – 706 терористів;
- втрати техніки, якої там наче "немає", бо росіян же там "немає" – 72 одиниці. З яких декілька безпілотників, міномети, станції радіоелектронної боротьби та купа військових автомобілів.
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