Мільйонні премії та зменшення податків: гральний бізнес "стараються" покращити

Команда Володимира Зеленського перезапускає гральний ринок – всі оці онлайн-казино, офлайн-казино, букмекерські контори, гральні автомати і лотереї. Був план закрити все, а потім відкрити за правилами: з ліцензіями, податками і контролем. Однак не виходить.

Хотіли ще й зібрати грошенят в бюджет, бо раніше всі працювали "в чорну". Ліцензії вже навіть почали продавати.

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Хотіли знизити плату за ліцензії, податки теж. Як результат: зменшити платежі в бюджет. У президента були амбітні плани.

Схвалено закон про легалізацію грального бізнесу. Те, що роками існувало в тіні, вже з першими ліцензіями має принести в бюджет 5 мільярдів гривень,

– казав Володимир Зеленський.

Однак наразі ліцензії принесли в бюджет менше ніж 200 мільйонів гривень – від 4 компаній. Це на 4 мільярди 800 мільйонів менше, ніж запланував Зеленський на 2021 рік. Арифметика підказує, що зменшення платежів не сприяє досягненню цих планів.

Хто і як хоче зекономити гроші гральному бізнесу

Законопроєкт з пропозиціями "хай платять менше" вніс нардеп від "Слуги народу" Олег Марусяк. Він від початку займався запуском ігрового бізнесу. Це нардеп з групи Павлюка – того таємного куратора частини "слуг", розслідування про нього дивіться тут.



Олег Марусяк / Фото znaj​

Перша версія цих пропозицій з'явилася ще влітку 2020 року. Тоді хотіли взагалі звільнити азартний бізнес від податку на дохід мінімум на 3 роки. Зараз настільки відвертого лобізму для ігрового бізнесу там вже нема.

Просто податок на дохід для лотерей, казино та букмекерських контор хочуть зменшити приблизно вдвічі. Для казино і букмекерів зараз прописані 18% податків з доходу, а також 18% податків з прибутку. Лотереям – аж 30% податків з доходу. Однак за новими пропозиціями - податок на дохід всім опускають лише до 10%.

Законопроєкт зі зменшенням весь минулий тиждень стояв в порядку денному, але дійти до нього не встигли.

Як "слуги" пояснюють зменшення податків ігровому бізнесу

Це обґрунтовують високою вартістю ліцензій, за які ігровий бізнес платить окремо – високим має бути щось одне. Якщо ліцензії дорогі, давайте податки зменшимо.

В принципі нормальна була б аргументація, якби в тому ж законопроєкті, який знижує податки, одночасно не зменшували і вартість ліцензій. Втричі.

Тепер це виглядає так: в нас дорогі ліцензії, тому зменшимо податки. І високі податки, тому хай ліцензії стануть втричі дешевшими. І це все в одному законопроєкті. Законодавче бінго.

Іронічно, що і той закон, який встановив високу вартість ліцензій, і той законопроєкт, який її втричі знижує, вніс один і той самий Марусяк. Поставив на червоне – виграв. Поставив на чорне – виграв. І тільки на зеро – тобто нульові податки – ставка не зіграла, а взагалі – послідовний депутат.

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Гляньмо, що це здешевлення означає в грошах. Зараз свої ліцензії оплатили 4 компанії: більшість за онлайн-казино і одна букмекерська.

За онлайн-казино перерахували по 23 мільйони 400 тисяч – це плата за рік. В новому варіанті вони мусили б сплатити цьогоріч лише по 8 мільйонів.

– це плата за рік. В новому варіанті вони мусили б сплатити цьогоріч лише по 8 мільйонів. За букмекерську сплачено 108 мільйонів. Якщо зміни приймуть і ліцензійну плату таки зменшать втричі – буде по 36 мільйонів на рік. І на загальній кількості бажаючих отримати ліцензію це мінус сотні мільйонів.

А знаєте, хто ще хоче, щоб ліцензії для ігрового бізнесу були дешевшими? І одночасно податки – меншими? Ті хлопці, які мають ці ліцензії видавати і ніби наповнювати цим бюджет. Комісія по азартних іграх і лотереях.

Вона написала, що вітає свіжі пропозиції Марусяка. Навіть не знаю, на чиєму комісія боці – президента чи грального бізнесу.

Що відомо про цю комісію

Про цю комісію варто поговорити детальніше. Вони там жодного разу не волонтери. Комісії виділили бюджет з ваших податків, приміщення і величезні повноваження. Комісія видає ліцензії, має контролювати гральний бізнес і може в разі порушень його ліцензії анулювати.

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Керівництво такої могутньої комісії наприкінці 2020 року Кабмін обрав у напівтаємний спосіб. За карантинним порядком без нормального конкурсу керівниками стали:

експрацівник телехолдингу Віктора Пінчука;

працівник держкорпорації з радіоактивних відходів;

юристка компаній Ріната Ахметова;

2 ексчиновники з Одеської обладміністрації;

Київська міська державна адміністрація;

помічниця народного депутата Олега Марусяка.



Рінат Ахметов та Віктор Пінчук / Колаж 24 каналу

Комісія сформувалась наприкінці листопада і нічого особливо вагомого в перші тижні не зробила. Жодної ліцензії на той час ще не видала, жодного доходу в бюджет не принесла. Однак серед перших рішень комісії, буквально через кілька тижнів, виявились премії, які вони собі виписали.

У грудні члени азартної комісії роздали собі 1,2 мільйона на 5 осіб.

Детальніше про роботу комісії – дивіться у програмі.