Мільйон вакцин та президентські амбіції: що кажуть експерти про плани Кличка

Поки український уряд думає розпочинати вакцинацію від коронавірусу, Київ вирішив зайнятися цим питанням самостійно. Там хочуть виділити 140 мільйонів гривень, щоб закупити мільйон вакцин.

Джерело: 24 канал

Контракт з одним із виробників мають підписати вже за кілька днів. Що кажуть фахівці про це та інші рішення мера Києва Віталія Кличка – читайте у матеріалі наших журналістів.

Важливо Кличко домовляється про мільйон доз вакцини проти коронавірусу для киян

Йдеться про найбільш уразливі категорії – лікарів, літніх людей, освітян, працівників соціальних служб, а також фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ, правоохоронців, рятувальників тощо.

Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Кличко пояснив таке рішення тим, що Київ – багатомільйонне місто, і вірус тут розповсюджується найбільшими темпами. Натомість в Україну жодна з вакцин поки не надійшла.

Амбіції Кличка

Віталій Кличко – колишній боксер світового масштабу і вже тричі посідав крісло міського голови столиці. Одразу після перемоги у першому турі заговорили про те, що Кличко піде й далі – мовляв, має такі амбіції. Якщо не президентські, за версією ексочільника Офісу Президента Андрія Богдана, то щонайменше парламентські.

Після заяви про закупівлю вакцин, дискусія знову набирає обертів.

Питання відкрите. Мені здається, що з одного боку, амбіція на президентство і подальшу політичну кар'єру у Кличка є, більше навіть є у його оточення. Це традиційна ситуація. До цього його будуть підштовхувати, але є ризики,

– сказав політичний експерт Володимир Фесенко.

Він вважає, що зірковий час очільника столиці був на початку з 2012 по 2014 роки. Тоді Кличко відмовився від перегонів на користь 5-го президента Петра Порошенка, об'єднавшись.

Меми та скандали

Крім того, за 3 каденції у Києві були не лише перемоги та вічні меми, які вже прозвали "кличкізмами". Були й гучні скандали – стомлені мости, хаос серед незаконних забудов і підозри щодо участі в інших корупційних схемах. Утім, експерти не такі вже й скептичні щодо його кандидатури.

"Кияни обрали його за один тур, тоді що вже говорити про всю Україну, де його пам'ятають як доброго боксера, світову знаменитість, він має великий кредит довіри, тому шанси у нього є", – вважає політичний експерт Борис Тизенгаузен.

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Що каже Кличко

Утім, у відповідь на пряме питання щодо потенційної участі у парламентських чи президентських перегонах Віталій Кличко поки відхрещується.

"Це спекуляція. У нас що, вибори до Верховної ради є? Чи вибори Президента у нас є? Це буде через 3 роки й у нас ще багато часу і я не хотів би на цю тему витрачати час", – ствердив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що поки планує зосередитись лише на столиці. Тим паче, у часи пандемії роботи побільшало.