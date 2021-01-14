Загалом обсяг тіньової економіки України, за різними підрахунками, коливається від 30 до 50%. Через корупцію та контрабанду на митниці держава щомісяця втрачає 2 – 3 мільярди гривень.

Що каже Марченко про контрабанду на митниці

Значних успіхів у боротьбі з корупцією на митниці не вдалось досягти. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Радіо НВ".

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За словами Марченка, контрабанда – це системна проблема не лише митниці, але й серед правоохоронців, прикордонників і Служби безпеки України.

Одним управлінським рішенням її подолати неможливо,

— наголосив міністр.

Чи були спроби подолати корупцію

Зауважимо, раніше ексміністр фінансів Ігор Уманський заявляв про можливі факти масштабної корупції в податковій, митній та фіскальній службах.

У квітні Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка мала перевірити корупцію на митниці у тому числі. Справою нібито зацікавився і президент Володимир Зеленський. Згодом Уманський подав у відставку з посади радника глави Офісу президента. Політик запевняв, що це через провалену боротьбу зі "схемами" у податковій та митній службах.